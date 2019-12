AKEO : immersion dans une communauté de consom’acteurs solidaires

« Nous privilégions d’abord le rapport humain et l’entraide entre les membres »

L’histoire d’ AKEO , une centrale d’achat et de vente directe installée en Normandie, entre Rouen et Paris, remonte à l'année 2001. Le concept est lancée par un certain André-Pierre ALEXANDRE, un ancien VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) du GEPM (Groupement Européen des Professionnels du Marketing) dit « le Groupement », un empire commercial de vente directe, aux pratiques controversées, installé près de Rouen dont le patron, Jean Godzich, avait fuit en Arizona (USA) après une banqueroute. Lourdement condamné en 2006 par le tribunal correctionnel d’Evreux pour abus de biens sociaux, il est rattrapé par la justice et incarcéré en juin 2016.De ce passage par le GPEM, André-Pierre ALEXANDRE en a gardé les grands principes : une centrale d’achat française, qui propose des produits éthiques, pour la plupart fabriqués en France, en circuit court, ouverte à tous, par le biais de conseillers, vendeurs à domicile indépendants, lesquels peuvent devenir des chefs d’entreprise et animateurs de leur propre réseau de distributeurs et clients, le plus souvent des proches, famille et amis. Si tout est mis en œuvre (séminaires, rassemblements, voyages…) pour inciter les conseillers à faire toujours mieux, personne n’est contraint et forcé, même si dans les messages distillés lors des séminaires et autres conventions, comme celui dernièrement organisé au Center Parc de Sologne, tout est fait pour inciter les conseillers à vendre et augmenter leur marge financière et celle de l'entreprise. «», appuie l'un des conseillers présents. «».Mais l'entreprise qui génère un volume d'affaire de 80 millions d'euros, interpelle. D'autant qu'en France, la réussite est toujours suspecte et que pour André-Pierre ALEXANDRE ce n'est pas si simple de se défaire du GPEM, même 20 ans après. Il s'en explique d'ailleurs dans une vidéo de présentation. «» explique le PDG, également animateur de son propre réseau de conseillers, comme tout le monde. «».Si ce principe de vente dite de « multiniveaux ( * ) » qui s’appuie sur un tissu de conseillers - livreurs à domicile, du plombier au toubib, en passant par l’ingénieur ou l’agriculteur, ne procure pas des revenus supérieurs à 500 € par mois pour la plupart, il interpelle les plus vindicatifs qui y voient une entreprise sectaire, pyramidale, c'est à dire qui profite aux seuls créateurs de l'entreprise, par spoliation des membres de base, ou encore un moyen de contourner le salariat et le sacro-saint Code du Travail. «», affirme une conseillère. «», nous confie une autre conseillère qui rêve d’un travail à temps plein, lequel peut devenir très rémunérateur si les ventes sont importantes et le réseau, « la lignée» comme on l'appelle dans l'entreprise, est très dynamique.poursuit un fonctionnaire simple consommateur pendant plusieurs années, devenu conseiller avec son épouseAvec, d'avis de clients, consultés pour l'occasion,».L’argumentaire est bien rodé et encouragé par l’entreprise qui emploie 120 salariés sur son site normand, compte 5 000 conseillers actifs et 120 000 clients réguliers en France et en Europe. Et si AKEO organise des « grandes messes », le plus souvent dans des lieux emblématiques, comme celle organisée au Center Parc de Sologne, avec un cottage payé par l’entreprise (en tarif basse saison pendant 2 jours), mais avec des repas composés de simples sandwiches. Pas de quoi fouetter un chat. Quant aux voyages haut de gamme proposés à ceux qui réalisent les meilleurs scores, ils sont le plus souvent payés mensuellement par les conseillers, les bénéfices accumulés lors des ventes permettant à chacun d’en réduire le coût. Une motivation supplémentaire et l'introduction à l'esprit de challenge, ciment de la vente directe.poursuit Hélène, une entrepreneuse nordiste. Si aucun stock n’est obligatoire, un droit d’entrée de près de 200 € pour la fourniture du kit de démarrage (valise de catalogues...) est toutefois nécessaire, «», confie Caroline, une autre conseillère. Et parfois d'autres catalogues et modèles à acheter, «».Mais qu’est ce qui fait que cette rumeur de réseau pyramidal ou dit de « boule de neige » est aussi persistante ? Peut-être parce que plus le réseau est important plus chacun s'enrichit. Chaque entrepreneur, lui-même animateur d’un réseau de conseillers voit ses marges varier en fonction de l’activité de son propre réseau, selon des pourcentages préétablis en fonction du niveau de chiffre d'affaire du réseau. Des marges qui peuvent aussi s’effondrer, surtout si l'animateur de réseau ne réalise pas lui-même des ventes suffisantes. Pour autant il ne s’agit pas d’être commercialement agressif. «Pour tous il ne s’agit pas de forcer la vente, même si parfois on se demande si certains n’ont pas la marque tatouée sur l’épaule, tant ils vivent pour ce réseau et rien que pour lui, au point de quitter leur emploi salarié pour se consacrer au réseau. C’est d’ailleurs ce qui motive les détracteurs.conforte André-Pierre ALEXANDRE, également Président de la région Haute Normandie de la FVD.(slogan de la marque – NDLR) », martèle le boss. Et en cette période de morosité ambiante, où chacun se demande de quoi demain sera fait, ce concept de vente, plutôt intelligente, fait réagir, forcément. Enfin ne cherchez pas ce que veut dire AKEO. Il s'agit d'un label facile a retenir, élaboré par Publicis pour une coopérative qui faisait suite au GPEM, et tombé en désuétude après sa fermeture. Il a été repris par le fondateur de la centrale d'achat normande.