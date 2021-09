Alex, un outil digital qui permet de concilier maladie et travail

« Alex, la solution pour en finir avec le parcours du combattant de malades »

Alors que l’on s’apprête, partout en France, à soutenir, dans le cadre du mouvement Octobre Rose, les femmes touchées par un cancer féminin et le mois suivant, les hommes, dans le cadre de Movember, la situation n’est pas des plus faciles pour les personnes touchées par des maladies graves telles que le cancer, le diabète, la sclérose en plaque, les maladies cardio-vasculaires, le sida… Comme le rappelle Wecare@Work, une jeune pousse qui vient de développer un outil digital qui leur est tout particulièrement destiné : une personne sur trois quitte son emploi dans les deux ans qui suivent le diagnostic d’un cancer. «», déclarent Anne-Sophie Tuszynski et Claire Désarnaud, les dirigeantes de Wecare@Work Et la première, Anne-Sophie Tuszynski, sait de quoi elle parle, puisqu’elle a été elle-même touchée par un cancer en 2011, après 15 ans d’expérience professionnelle en tant que membre du comité de direction d’un acteur majeur de l’emploi en France. Auteure de «», paru aux éditions Eyrolles, cette entrepreneuse motivée, élue «», s’est associée, après avoir fondé sa petite entreprise, à Claire Désarnaud, une spécialiste du marketing, qui a travaillé notamment dans le secteur de la protection sociale. Aidante, elle connaît l’expérience de vie de malade au travers de celle de sa sœur.», déclarent de concert ces deux cheffes d’entreprises, rejointes depuis par d’autres femmes.Développé par une équipe de «s », comme le rappellent les deux entrepreneuses, ce programme d’accompagnement «», sur abonnement, aide les malades à mieux concilier leur parcours de soins et leurs exigences professionnelles. Il est proposé aux entreprises, aux complémentaires santé, aux instituts de prévoyance et aux services de santé au travail depuis février 2021. Associé à une ligne téléphonique solidaire (numéro vert) “ALLO Alex” est un blog qui s’adresse à tous, il offre à ses utilisateurs et à leur entourage toutes les informations indispensables.Développé par des malades chroniques pour des malades chroniques, Alex a été réalisé avec le soutien de nombreux experts : des médecins, des avocats, des coachs, des psychothérapeutes, à destination des patients, mais aussi à leurs employeurs confrontés à la fragilité de leurs salariés, au services de santé qui peuvent proposer un accompagnement à forte valeur ajoutée et aux professionnels de santé qui peuvent ainsi contribuer à l’inclusion sociale des malades et s’en servir comme facteur de guérison ou de rémission.Disponible partout en France, à tout moment, sur ordinateur, tablette ou smartphone, Alex se présente comme un parcours qui mixe auto-formation et accompagnement. Il permet aux utilisateurs de prendre du recul et faire le choix le plus judicieux en fonction de chaque étape de la maladie, de l’annonce, en passant par l’arrêt du travail, incontournable dans la plupart des cas et préparer le retour vers l’emploi, total ou partiel.Véritable enjeu sociétal, le suivi des personnes touchées par une grave maladie alors qu’elles sont encore en activité professionnel, vise à être mis à la disposition de tous les patients via leur employeur, leur contrat de complémentaire santé ou prévoyance, leur centre de soins ou tout professionnel de santé. Une initiative positive et fédératrice qui a déjà convaincu plusieurs entreprises, tant pour leurs salariés que pour leurs clients. C’est notamment le cas du groupe de protection sociale Malakoff Humanis.», commente Pascal Andrieux, Directeur des engagements sociaux, sociétaux et RSE de Malakoff Humanis. «».Actuellement prévu pour les salariés du régime général, Alex va poursuivre son développement vers l’ensemble des régimes de protection sociale et pour tous les acteurs de l’emploi. «», ajoutent les deux entrepreneuses.Mais il reste du chemin à parcourir, car ces maladies que l’on définit par longue, tellement le sujet est tabou, par méconnaissance des enjeux, ne permettent pas à la personne touchée de reprendre, dans la plupart des cas, dans les meilleures conditions. Car même s’il est guéri un malade qui a vécu cette expérience douloureuse, reste fragile, physiquement pour certains et le plus souvent psychologiquement. D’autant que la question qui se pose le plus souvent est de savoir «» (étude Malakoff Médéric – 2016).D’où l’intérêt de cet outil numérique qui devrait permettre à chacun d’y trouver son compte et éviter la discrimination professionnelle dont certains ex-malades de longue durée, aujourd’hui guéris, font l’objet.Pour en savoir plus : https://www.wecareatwork.com/