Alternative écologique au ferry : une ligne commerciale en voilier vers la Corse

Le concept de lignes maritimes à la voile est original. La société coopérative Bretonne Sailcoop , dont le siège est situé à Vannes (Morbihan) et qui organise déjà des séjours à la voile, n'est pas la première à imaginer des solutions de transport maritime plus écologiques , en complément, voire remplacement des navires alimentés au fuel lourd. Ces énormes navires, qu'ils s'agissent de transport de marchandise ou de touristes, sont considérés, à juste titre comme des gros pollueurs. Il est donc temps de penser à d'autres alternatives, à la voile ou avec des carburants plus écologiques. La proposition de la coopérative de transports Sailcoop, première du genre entre le continent et la Corse est donc, à plus d'un titre, intéressante. Même si la capacité de transport est beaucoup moins importante qu'un ferry ou un avion.Et si ce mode de transport qui relie Toulon à Calvi aller/retour, sur la Belle Aventure, un monocoque de 50 pieds (15 mètres) est plus agréable qu'un ferry, il ne s'agit pas pour autant d'une croisière, mais d'une véritable ligne commerciale de transport maritime. 10 personnes peuvent embarquer à bord du voilier pour une durée de traversée qui durera moins de 20h selon la météo et les vents, deux fois par semaine. De quoi vivre une vraie belle aventure, plus personnalisable qu'à bord des ferries qui effectuent normalement les rotations, plusieurs fois par jour, entre le continent et l'île. Il faut toutefois compter 180 euros par personne pour une traversée comprenant les repas (diner, petit-déjeuner et déjeuner), en partant avec une petite valise, en oubliant son vélo et encore plus sa voiture…Rien de comparable donc, avec un voyage en avion ou en ferry, mais le plaisir de contribuer à son niveau au respect de la mer et de l'environnent d'une manière générale.En effet, on ne le sait pas toujours mais «», affirme dans l'un de ses dossiers France Environnement . Et vu le nombre de rotation effectués vers la Corse par les ferries et bateaux de croisière, nul doute que l'impact sur la faune marine est réel.