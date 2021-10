Analyser les comportements des conducteurs automobiles pour améliorer la sécurité routière

Autoliv a la possibilité d'inclure d'autres critères dans son analyse, tels que le rayon des courbes de la route, la pente, la hauteur, la signalisation routière, le nombre de voies, les séparateurs physiques et la rugosité de la route.



« Le Safety Score analyse le comportement des conducteurs en temps réel, le compare à des algorithmes basés sur les causes connues d'accidents, et fournit à l'utilisateur un score personnalisé », commente Christoffer Malm, directeur du numérique et de la mobilité chez Autoliv . « Chaque conducteur peut ensuite examiner ses données et apprendre comment augmenter son score en changeant vos habitudes et ainsi en devenant un conducteur plus prudent ».



Pour le spécialiste de la sécurité routière embarquée, Les API HERE Speed Limits, Fleet Telematics et Weather ajoute une couche de données essentielle à l’évaluation du comportement du conducteur.



« Nous sommes fiers de contribuer à la vision d'Autoliv de sauver plus de vies », ajoute Gino Ferru Vice-Président Sénior et Directeur Général EMEAR chez HERE Technologies. « Nos données et services font partie intégrante de l'industrie automobile depuis des décennies ».



Ces données seront utiles aux compagnies d'assurance et aux gestionnaires de flotte et contribueront à rendre la mobilité plus sûre, quel que soit le réseau routier.