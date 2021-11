Angers accueille sa 5e Connected Week

. Cette rencontre animée par des enseignants chercheurs des Arts et Métiers, de Polytech et des professionnels de We Network a lieu de 9h à 12h, au Technocampus électronique et IoT, 7 rue du Bon Puit à Verrières en Anjouavec des conférences l’intelligence artificielle, la 5G, les capteurs innovants…, de 8h30 à 18h30 à l’École Supérieure d’Agriculture Angers Loire.: technologies de la transformation digitale de 8h30 à 18h30 à L’École Supérieure d’Électronique de l’Ouest en partenariat avec le CHU d’Angers.(télétravail, co-working et mobilité). Atelier organisé de 18h à 20h, à la CCI de Maine et Loire, 8 bd du Roi René à Angers. Cet atelier est animé par Jean-Jacques Gaouyer d’Orange.. Conférences et ateliers organisés de 9h à 16h au Centre Pierre Cointreau, 132 avenue de Lattre de Tassigny à Angers par la CCI de Maine et Loire, ADN Ouest, l’école d’ingénieurs ESAIP, Aldev, Angers Technopole et Femmes du Digital OuestRemise des prix duorganisé par l’ESAIP, de 16h15 à 17h15 au centre Pierre CointreauConférence :, au centre Pierre Cointreau à partir de 18h30, 54h pour passer de l’idée à la startup, organisé à partir de 18h le 26/11 à 22h le 28/11 au tiers lieux We Forge, 25 rue Lenepveu à Angers., journée grand public et familiale autour de démonstrations, d’ateliers, de mini-conférences, organisé à la Faculté de Droits d’Angers par l’Université d’Angers, la Ville d’Angers et Terre des Sciences avec la participation d’Angers Loire Campus. De 10h à 18h.Pour en savoir plus : www.connectedweek-angers.fr