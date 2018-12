Annemasse agglo défend la mobilité plurielle, interconnectée et durable

« Empêcher les voitures d’emboliser le réseau sanguin de la ville »

». Tout est dit dans cette phrase, qu’aucun édile, responsable d’un grand territoire urbain ne pourrait ignorer. Et pour beaucoup, c’est la voiture qui est pointée du doigt, responsable, au grand dam des automobilistes, de tous les maux qui s’abattent sur les grandes métropoles.», lance Christian Dupessey, Maire d’Annemasse et Président d’Annemasse Aggloorganisateur duen novembre dernier et qui entend bien intégrer l’automobile, plutôt que l’évincer. Avec l’ambition de se positionner comme un laboratoire de la mobilité durable, l’agglomération d’Annemasse a visiblement compris comment conjuguer la mobilité au pluriel, en facilitant un accès combiné à l’ensemble des modes de déplacement. Le concept est plutôt atypique et devrait, n’en doutons pas, intéresser les métropoles françaises de taille moyenne qui se battent contre l’automobile.», avance le président d’Annemasse Agglo. «». A cela s’ajoutent bien sûr les 9 millions de vacanciers qui fréquentent la trentaine de stations de sports d’hiver du territoire. «», avec près de 90 000 véhicules qui traversent quotidiennement la frontière entre la France et la Suisse. Pour les élus locaux ces données démographiques et de fréquentation conduisent à un besoin de mobilité majeur.Pour le président Dupessey «». C’est pour ce dernier «ève ».Dès lors comment faire respirer la ville en limitant l’émission de particules fines ? Comment limiter le réchauffement climatique et l’émission de CO2 ? Enfin comment accueillir toujours plus de nouveaux habitants dans une ville à taille humaine où il fait bon vivre ? Ce sont défis que souhaite relever Annemasse Agglo, en coopération avec l’ensemble des acteurs du développement local et notamment les élus suisses.Si la voiture reste encore le moyen de déplacement le plus prisé, la mise en place d’un Plan de Déplacement Urbain (DPU), en 2014, a donné aux citoyens les moyens d’adapter leur mobilité en fonction de leur besoin dans le temps et l’espace. «», poursuit le représentant de l’agglomération. Pour cela 6000 places de parking relais seront construites d’ici 2023, en amont des transports collectifs : une ligne de Bus à Haut Niveau de Service, en service depuis 2015, avec la création d’une seconde d’ici 2023, mais aussi l’adaptation du réseau ferroviaire au territoire avec le lancement du Léman Express, lequel reliera en décembre 2019, 45 gares franco-suisses sur 230 km de lignes, a raison d’un train toutes les 10 minutes.», appuie le président. «». Un tramway qui permettra, selon les calculs prévisionnels d’économiser 7 millions de km de trajets automobiles par an qui se traduiront en 1 000 tonnes d’émissions de COen moins.Ce dispositif est renforcé par la création d’une «» de 12 km qui permet aux cyclistes, piétons, adeptes du roller, de la trottinette ou jeunes parents en poussette, de pouvoir effectuer leurs petits trajets du quotidien en totale sécurité. Cette voie qui permet de faire respirer la ville, est bordée d’aires de pique-nique, de points d’eau, d’espaces de pause ou de points d’observation de la faune et de la flore. Elle est désormais très utilisée, puisqu’un système de comptage a permis d’enregistrer 110 000 passages depuis mars 2018.Et si pour certains la voiture est incontournable, la collectivité encourage l’usage modéré par le covoiturage et le télétravail. «», souligne la collectivité, consciente qu’il faut aussi en passer par la pédagogie.», conclut le Président Dupessey, en présentant de la « Maison de la Mobilité et du Tourisme », un espace unique en France, qui vient d'ouvrir ses portes. «». Pour les élus de l’agglomération, « l» Les infrastructures c’est une chose, mais il reste un travail de pédagogie à mener pour convaincre les habitants encore réfractaires et ancrer les nouvelles habitudes. Une démarche qui devrait avoir valeur d’exemple et qui devrait intéresser bon nombre de collectivités à la recherche de solutions pour améliorer leur empreinte écologique.