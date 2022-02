Autonomy Paris, le salon des mobilités durables, s’installe Porte de Versailles

Micro-mobilité et mobilité active avec les acteurs du prêt en libre-service de vélos et de trottinette ainsi que les experts de la mobilité connectée, avec notamment Plume Mobility et Cosmo Connected.

Selon un baromètre publié en 2021 par Fluctuo (solution de données sur la mobilité partagée), la montée en puissance des nouvelles solutions de mobilité durable se confirme. En France, plus de 9 millions de trajets ont été enregistrés par les opérateurs de vélos, trottinettes, scooters et voitures en octobre dernier, soit 10% de plus qu’en octobre 2020. Un constat qui conforte la place d’ Autonomy , le salon des mobilités durables dans le paysage français et au-delà. Ce salon au succès grandissant s’est fixé pour objectif d’accompagner la transition écologique vers une mobilité intelligente et durable.Après deux éditions digitalisées, crise sanitaire oblige, les organisateurs de la sixième édition ont décidé de voir grand, en installant la 6ème édition d’Autonomy Paris dans le Parc des Expositions de la porte de Versailles à Paris. Le salon sera ouvert les 16 et 17 mars prochains de 9h à 18h dans le pavillon 6.», annoncent les organisateurs. Le salon accueille, en outre, plus de 200 acteurs de la mobilité durable, dont la moitié sont internationaux, ainsi que deux pistes d’essai inédites au sein du parc d’exposition.Véritable salon où il faut être pour s’informer des tendances d’aujourd’hui et des innovations de demain, le salon Autonomy Paris s’érige désormais au rang du plus important rassemblement annuel mondial consacré aux mobilités durables. L’événement s’articulera donc autour de 8 thématiques sectorielles représentées par des exposants de toute la chaîne de valeur, parmi lesquels :En tout le salon accueillera 200 exposants et plus de 8 000 participants, dont 50% d’internationaux, 300 intervenants pour 92 pays représentés.», confirment les organisateurs du salon.