Autonomy place la mobilité urbaine au coeur du débat

Force est de constater que les trottinettes électriques sont de plus en plus nombreuses sur les trottoirs des grandes villes. Leur prix et leur autonomie les rendent attractives pour ceux qui ne veulent pas se déplacer à pied ou utiliser les transports en commun. Autonomy leur fait une place de choix avec pas moins de dix exposants qui placement ce nouveau moyen de locomotion au coeur du débat. Quelle place faudra-t-il leur accorder avec à la clé de nouvelles réglementations à venir pour ces engins, trop rapides pour circuler sur les trottoirs et pas vraiment adaptés pour circuler sur l’espace routier. «», rappelle le directeur du sommet de la mobilité.Ouvert pendant deux jours aux professionnels, le Sommet de la Mobilité Urbaine. Au programme : pistes d’essais, tests en avant-première des dernières innovations internationales, ventes privées, démonstrations et débat citoyen. Petits et grands pourront ainsi découvrir le visage des transports du futur avec des trottinettes, vélos, scooters, tous électriques, accessoires et même le Volocopter, le taxi volant multirotor, qui préfigure un avenir pas si lointain.Plusieurs conférences dont celle d’ouverture qui sera présentée par Elisabeth Borne, Ministre des Transports et des tables rondes sont organisées aux cours des trois jours. 20 jeunes entreprises innovantes, sélectionnées dans le cadre de l’appel à projet «», seront présentes sur le salon. Elles sont invitées à présenter leur projets devant les investisseurs et décideurs économiques de la mobilité de demain.La journée grand public permettra de questionner et sensibiliser les citoyens aux enjeux économiques et écologiques d’une mobilité améliorée, avec un débat sur «», la projection d’un film sur les impacts de l’intelligence artificielle et une grande bourse aux vélos. L’entrée de la cette journée est gratuite sous condition de r éservation en ligne sur le site d'Autonomy avant le 19 octobre. Tarif sur place : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans).Véritable carrefour de l’innovation en matière de mobilité, Autonomy se positionne comme le lieu où les principaux acteurs qu’ils soient politiques, chefs d’entreprises ou simplement usagers peuvent échanger sur la mise en place d’un écosystème allant dans le sens d’une amélioration des déplacements et de la qualité de la vie dans nos villes. On ne va pas s’en plaindre.18 au 20 octobre 2018Pour en savoir plus : www.autonomy.paris