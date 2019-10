Autonomy, un grand pas vers la mobilité durable

Au programme cette année :, un programme de conférences, ouvert à l’ensemble des visiteurs qui pourront écouter 150 intervenants autour de 7 thématiques sectorielles (mobilité active, électrification, véhicules autonomes, mobilité pour l’entreprise, connectivité et données, mobilité partagée, EU Funding opportunities).: Un sommet qui accueillera 40 dirigeants d’entreprise, personnalités politiques, et experts, lequels sont invité à parler des grandes tendances et enjeux de la mobilité de demain. De quoi inspirer l’avenir de nos métropoles et territoires urbanisés.:un programme de pitch dédié aux villes, organisé en partenariat avec POLIS Network, réseau de villes et régions européennes. Douze entreprises seront sélectionnées pour venir présenter les solutions les plus innovantes devant un auditoire de décideurs publics à la recherche de solutions de mobilité.Plusieurs personnalités ont depuis le mois de juillet, confirmé leur présence :, Head of Strategic Planning and Research at Transport for Greater Manchester, CEO, Europcar Mobility Group, Secretary General, International Association of Public Transport (UITP), Electric Mobility Program Director, Enedis, Secretary General, Polis Network, City Relations, Business Development Manager, Daimler Mobility Services, Deputy Mayor of Paris, in charge of issues regarding to transports, mobility, public roads and public areas, Head of foresight, Transport of London, in charge of sustainable transport and air quality, Brussels region, EU Project Manager, Forum Virium Helsinki...en tout 110 personnalités qui interviendront lors des conférences organisées pendant ces deux journées.Pour en savoir plus et réserver sa place : https://www.autonomy.paris