Avec Angers TourismLab. le tourisme innove

C’est pour répondre à l’évolution permanente du tourisme et à de profondes mutation, qu’Angers TourismLab., créé en 2015, s’est doté d’un dispositif régional d’accompagnement des porteurs de projets touristiques innovants à destination des étudiants entrepreneurs et des startups. Ce dispositif s’appuie sur la formation, l’incubation et l’expérimentation en matière de tourisme. La mise en œuvre a été confiée au Tourisme InnovationLab., le cluster dédié au développement d’innovations pour le marché du tourisme, à Angers Technopole (et au réseau régional des Technopoles) ainsi qu’à l’UFR ESTHUA Tourisme et Culture, une composante de l’Université d’Angers, 1er lieu de formation supérieure aux métiers du tourisme en Europe avec plus de 3000 étudiants.



Cette initiative, unique en son genre s’appuie également sur les acteurs publics et privés de l’écosystème touristique (entreprises, destinations touristiques...) de la région des Pays de la Loire soit une cinquantaine de structures (entreprises, groupements et fédérations professionnelles, établissements académiques et acteurs institutionnels).



L’un des premiers objectifs de ce laboratoire touristique était lancement de la 1ere promotion « Entrepreneuriat Touristique Innovant ». Lancé en avril 2018, ce 1er appel à projet national, s’adressait aux jeunes entreprises de moins de cinq ans et étudiants entrepreneurs, avec trois critères : la prise de risque, la création de valeur et la différenciation sur le marché. Vaste programme qui n’a pas laissé indifférents étudiants et startups qui ont répondu. Sur les 25 dossiers déposés, 7 ont été retenus et pourront bénéficier du dispositif d’accompagnement régional.



« Ce premier appel à projet avait pour objectif de détecter des porteurs de projets innovants avec un réel potentiel de croissance qui contribueront au développement du tourisme de demain », explique Philippe Broix, Directeur de Angers TourismLab. « Imaginé sur-mesure, notre accompagnement vise à proposer un parcours personnalisé répondant aux besoins de chaque lauréat et à l’avancée de chaque projet ».



Ce premier appel à projet contenait trois volets : formation, incubation et expérimentation. En complément des dispositifs d’aide traditionnels, chaque porteur de projet bénéficiera d’une prise en charge financière moyenne de 10 000 € TTC pour la réalisation de prestations externes (études de marché, tests, location d’espaces de co-working, ….).