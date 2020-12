Avec Ouest Data Hub, la médecine de demain est déjà une réalité

Créé en 2013, à partir d’une collaboration entre les établissements hospitaliers du Grand Ouest de la France, le GCS ( Groupement de Coopération Sanitaire) HUGO, rapproche dans un esprit de collaboration sanitaire les CHU et CHR de trois régions : Bretagne, Pays-de-la-Loire et Centre-Val-deLoire, c’est-à-dire les établissements fondateurs d’Angers, Brest, Nantes, Orléans, Rennes et Tours et trois associés : le Centre de Lutte Contre le Cancer (Institut de Cancérologie de l’Ouest) de Nantes et Angers, le Centre Hospitalier du Mans et le Centre Hospitalier Départemental de Vendée à la Roche-sur-Yon.



Doté d’un budget de 4,5 millions d’Euros en 2020, pour un budget de 5 milliards pour l’ensemble des établissements membres et associés, ce GEC permet de couvrir 15% de la surface nationale en offrant des soins à 10 millions de personnes et une vraie expertise collaborative en matière de santé.



Après avoir construit six entrepôts de données anonymisées de 5 millions de patients, soit 130 millions de documents constituant une base de 1,2 milliards de données, sur les sites d’Angers, Brest, Nantes, Rennes, Tours et l’ICO Angers-Nantes, le GCS HUGO « accélère la démarche en mettant ces datas au service de la recherche et du développement de la médecine dite 4 P, c’est-à-dire préventive, prédictive, participative et personnalisée ».



Pour ses représentants et notamment Philippe EL SAÏR, directeur du CHU de Nantes, « l’enjeu est majeur pour inventer la médecine de demain »



En effet ces données permettront d’anticiper certains risques en modifiant les pratiques sanitaires, détecter de manière précoce les probabilités de pathologies afin de les éviter, adapter et cibler les traitements et enfin impliquer le patient dans son traitement. Vaste programme qui permettra à terme d’unifier les pratiques et les résultats pour des soins au meilleur niveau.