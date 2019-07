Avec PAVIC Angers, retour sur le Moniteur Innovation Day

On ne présente plus le Moniteur, leader de l’édition de contenus et services professionnels à destination du secteur de la construction, bâtiment et travaux publics, mais aussi des collectivités territoriales, maitres d’ouvrage des nombreux bâtiments publics de l’hexagone. Au travers de ses publications, notamment ses fameux cahiers techniques, le Moniteur «». Des publications incontournables pour les architectes, entreprises du BTP et services des constructions publiques de collectivités.Ce que l’on ne connait moins et qui va de pair avec les solutions d’information et de communication papier, web, et logicielles, c’est que le Moniteur est aussi organisateur de nombreux événements à l’attention des professionnels du secteur. Le Moniteur Innovation Day, un rendez-vous fédérateur pour les acteurs du secteur de la construction, organisé récemment dans les locaux de Station F à Paris, est le dernier en date. Nous y avons suivi l’association PAVIC, dont le Directeur opérationnel, Reynald WERQUIN, était l’invité d’un « master stage » sur les usages ayant pour thème : «». ( voir vidéo ) Tout un programme…», déclarait Elisabeth SHEMTOV, directrice générale déléguée du Groupe Infopro-Digital auquel est rattaché le Moniteur, ses publications et ses événements. «(ce qui explique l’organisation de l’événement à Station F – NDLR),». Et de poursuivre : «».Cette première édition « du Moniteur Innovation Day » en était donc la concrétisation, générant des échanges entre tous les acteurs présents, même si l’événement avait un petit côté intimiste, le ticket d’entrée restant tout de même élevé, le réservant de facto aux grands groupes, grosses entreprises du BTP et métropoles d’importance. Mais c’est une première…