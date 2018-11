Avec ParkingMap, les villes peuvent désormais visualiser et analyser le stationnement

« Nous proposons le seul outil d’aide à la décision de la politique de stationnement et de mobilité pour une ville »

» rapporte monsieur P. Bruneau, conseiller municipal délégué au stationnement à Soissons. Ce constat c'est celui que dressent de nombreuses villes depuis des années.Le stationnement ne se limite pas uniquement au fait de garer un véhicule sur une place. Il s’agit d’une occupation de 12,5m2 d’espace public avec toute la donnée et l’optimisation que cela engendre. La jeune société ParkingMap, spécialisée dans le domaine, propose un applicatif permettant au gestionnaire de visualiser en temps réel l’utilisation de ses espaces de stationnement et de l’analyser à partir d’indicateurs pertinents et ainsi optimiser la place du stationnement dans l’espace public.» souligne Henri de La Porte, Directeur Général de ParkingMap.Tout comme Soissons, de nombreuses villes ont bien saisi l’intérêt d’une solution aussi complète. Orléans fait partie de ces collectivités qui ont choisi l’Observatoire Dynamique du Stationnement. Fluidifier l’accès et faciliter le stationnement autour de la gare était le véritable objectif de la ville lors de l’expérimentation de début d’année. Après un vif succès, le déploiement complet des 800 places du centre-ville d’Orléans a été acté pour les prochains mois.» poursuit Monsieur Bureau. Les Soissonnais sont ravis de cette tournure positive et attendent dorénavant le déploiement de leur ville eux aussi.