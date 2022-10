Avec Waze les services de secours interviennent plus rapidement

« Waze résout les défis de la mobilité en faisant se rencontrer humains et technologie »

Qui ne connait pas Waze ? Waze (prononcer « weiz ») est une application mobile d'assistant d'aide à la conduite et d'assistance de navigation basée sur un système de positionnement par satellites. La force de cette application que l’on peut aisément installer sur un smartphone fixé sur le tableau de bord de la voiture, c’est d’être couplée à une cartographie modifiable par ses utilisateurs, sur le principe de la production participative. Autre aventage et non des moindres c’est que l'itinéraire demandé par l’utilisateur et calculé via internet, par l’application, peut se mettre à jour en temps réel grâce à certaines informations liées à l'état du trafic.Waze est un jeu de mots anglais basé sur les noms way (voie) et maze (labyrinte). Cette application utilisée par 20 millions d’utilisateurs actifs par mois, en France, a été développée par la société israélienne « Waze Mobile » une start-up a d'abord été financée par deux fonds venture israéliens, Magma and Vertex, et un fonds venture américain Bluerun Ventures. En 2013 la jeune entreprise a été rachetée par la société américaine Google pour 1,15 milliard de dollars, selon Noam Bardin, le co-fondateur et CEO de Waze.Depuis 2017, Waze est en partenariat avec l'Association du numéro européen d'urgence (EENA). L’application, alimentée en temps réel par les alertes de ses utilisateurs, fournit ainsi aux services de secours les informations sur les accidents qui viennent de se produire afin qu'ils interviennent plus rapidement. En parallèle, les services de secours indiquent les lieux où ils interviennent afin de de proposer d’autres itinéraires aux automobilistes et éviter des difficultés aux services de secours.Quatre ans plus tard, à l’occasion de la journée nationale de la Sécurité Routière, le 13 octobre, Waze tire un bilan positif de cette collaboration. Plusieurs services d’urgence sont désormais partenaires « Waze for Cities » en France, principalement des SDIS et des SAMU de différents départements. Ces derniers peuvent ainsi recevoir des alertes d'incidents en temps réel et informer les automobilistes de leur présence sur la route. Le temps moyen des secours pour arriver sur les lieux de l’accident est ainsi optimisé, tout en permettant de désengorger les lignes d’appels d’urgence.Au-delà de guider les automobilistes, l’application leur permet également de signaler les accidents et d’alerter les autres « Wazers », c’est ainsi que s’appellent les utilisateurs, des aléas de la route comme les routes fermées, les conditions météorologiques (inondations, routes enneigées…), les objets tombés sur la route, les nids de poule, les véhicules à l’arrêt ou encore un passage à niveau à l’approche.Chaque Wazer peut intervenir pour signaler une anomalie ou un incident, confirmer ou déclarer un retour à la normale. Très pratique pour signaler les bouchons et leur importance, mais aussi les zone de sécurité (radars) et contrôle routier, l’application peut désormais se contrôler à la voix et permettre au conducteur de garder les yeux sur la route et les mains sur le volant. D’ailleurs Waze signale toute intervention manuelle du conducteur lorsque le véhicule est en déplacement avec un message d’alerte.Du plus rapide au plus court, avec ou sans itinéraire à péage, l’application utilisable en voiture ou à moto, propose un ou plusieurs itinéraires optimisés et sécurisé, ainsi que l’heure à laquelle le trafic est le plus fluide en fonction des données en temps réel qu’elle reçoit.Installée sur smartphone, Waze s’invite désormais sur la console multimédia de certains véhicule, grâce aux systèmes Ios Carplay (Apple) ou Android Auto, pour les véhicules qui en sont équipés. L’application qui vit grâce à la publicité de marque affiche également les enseignes des magasins, stations-services, … au fur et à mesure de l’avancement du véhicule. D’ailleurs il très facile de se rendre vers une enseigne en donnant le nom de celle-ci plutôt que le nom de la rue.», annoncent l’entreprise. La plateforme de gestion permet à ses utilisateurs de mettre en commun des données routières, tenir la carte Waze à jour, se prévenir des incidents - autant de façons d’améliorer notre mobilité au quotidien. «».