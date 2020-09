Avec son luminaire intelligent Dietal déclare la guerre au Coronavirus

« Ce système de désinfection, véritable innovation française, s’inscrit dans la lutte contre la pandémie mondiale »

Alors que l’on s’attendait à une diminution du nombre de personnes touchées par la Covid-19, il semble, selon les autorités sanitaires que ce virus qui défraie la chronique depuis le printemps, entame une phase de développement sur l’ensemble du territoire qui laisse craindre le pire si les mesures de protection ne sont pas respectées.Si la course au vaccin est lancée depuis plusieurs mois entre les laboratoires du monde entier, reste que ce virus dont chacun se protège comme il peut n’est peut-être que le premier d’une longue liste à venir et qu’il semble important dès maintenant de changer ses habitudes de vie pour éviter le contracter, lui et ses semblables, lesquels ne manqueront pas d’apparaitre, une fois cette pandémie réduite à néant.Confinement ou pas, les mesures de protection imposées par le Gouvernement et mises en place désormais selon l’évolution territoriale du nombre de cas, ne sont pas toujours facile à appliquer, notamment dans les entreprises, les bureaux, les écoles… tous les lieux fermés où circulent un nombre important de personnes susceptibles d’être affectées. Partout des entreprises étudient et proposent de solutions, plus ou moins efficaces, pour réduire la propagation des micro-organisme qui se déplacent dans les atmosphères confinées.C’est le cas de Dietal , une entreprise française d'éclairage professionnel installée à Saint-Georges-de-Mons (Puy-de-Dôme, laquelle propose une technologie UV-C, éprouvée depuis de nombreuses années, avec «», annonce le concepteur.Baptisée OPTIMO UV-C LEDIZ®, cette innovation française associe à la fonction éclairage, des LEDs UV-C désinfectantes. «», poursuit l’entreprise dans un communiqué. «».Selon le constructeur ce luminaire germicide français désinfectant hybride et connecté, premier du genre, permet, grâce à une application intégrée, de programmer depuis un smartphone ou une tablette, la désinfection totale des locaux lorsqu’ils sont vides (la nuit par exemple).Pour les propriétaires de locaux recevant du public, il suffit de remplacer quelques luminaires suspendus ou intégrés dans le plafond pour disposer d'un éclairage performant doublé d'une désinfection complète du site, sachant qu’un seul éclairage serait capable de traiter 10 à 12 m² tout en appliquant les dispositions gouvernementales relatives au nettoyage des locaux. Un dispositif qui allège considérablement les procédures de désinfection parfois lourdes, sans pour autant modifier le mobilier et l’espace de travail.Et comme la lumière émise par les UV-C est invisible, des LEDs bleues témoins sont ajoutées pour permettre d’en visualiser le fonctionnement. En cas de présence accidentelle, un détecteur coupe automatiquement les LEDs UVC et passe en mode éclairage.Autre avantage, ce système de désinfection, véritable innovation française, «», selon l’entreprise «» et sans doute, les occupants des lieux.Ce luminaire issu de l’expertise de la société auvergnate en matière de LED, de connectivité et de plusieurs expériences dans le domaine de la désinfection et des UV, qui a fait l’objet d’un brevet sous la référence OPTIMO UV-C LEDIZ®, est conforme aux directives européennes et a été testé par des laboratoires accréditésLe luminaire OPTIMO UV-C LEDIZ® est d’ores et déjà en vente en France, distribué par la société SERMES () en France Métropolitaine et par STAND 64 () sur l’île de la Réunion et à Mayotte. Plusieurs partenariats de distribution ont été noués à travers le monde (Canada, US, Australie, Singapour, etc..).