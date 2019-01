Avis2Santé : une plateforme de télémédecine qui permet l'égalité d'accès aux soins

« Cette plateforme permet un meilleur échange entre les professionnels, une prise en charge sanitaire précoce, en évitant des hospitalisations parfois inutiles »

», explique Viviana Peretto, gestionnaire d’établissement de santé de formation et désormais directrice de la plateforme de santé « Avis2sante ». «». ( Voir interview vidéo C’est pour tenter de répondre à ces difficultés que Viviana Peretto, aidée d’un développeur informatique, a lancé la plateforme de télémédecine Avis2santé. «». Objectif réussi puisque la plateforme de santé, comparable à celles qui existent sur le marché de la e-Santé, va plus loin que la simple consultation à distance ou l’outil numérique qui facilite le travail des praticiens.C’est en 2016 que Viviana Perreto a lancé à Six-Fours, une commune méditerranéenne du département du Var, l’entreprise qui portera le projet de plateforme éponyme. Après deux ans de recherche et développement, mais aussi de recherche d’aides financières, la plateforme voit le jour, dans une version initiale déjà très développée.», détaille Viviana Perreto. Agréée par l’Assurance-maladie, c’est d’ailleurs ce qui en fait sa particularité, cette plateforme est accessible aux médecins et leurs patients depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. «», poursuit la directrice d’Avis2Santé. «».Pour rappel, la consultation à distance (téléconsultation), l’une des composantes de la télémédecine est règlementairement applicable sur le territoire français depuis le 15 septembre avec l’objectif d'apporter une réponse aux déserts médicaux de certains territoires et éviter le recours systématique aux services d’urgences. Un diagnostic pouvant être facilement établi à distance par un médecin grâce à des cabines ou la mise à disposition d’appareils permettant d’effectuer des relevés et de les transmettre en temps réel à un médecin distant. Quant à la télé-expertise qui permet à des praticiens d’échanger des diagnostics elle se met en place. Elle sera remboursée sous conditions dès février 2019 et généralisée en 2020.», souligne Viviana Perreto. «». Chacun devant bien sûr être inscrit et connecté à cette plateforme, l'accès étant gratuit pour le patient puisqu'il en est le bénéficiaire et payant, par abonnement, pour les professionnels de santé. .Ce dispositif ultra sécurisé grâce au cryptage des données, «», complète la directrice d’Avis2Santé. Si pour l’instant aucun lien n’est établi pour le moment entre le Dossier Médical Partagé (DMP) ouvert à une partie de la population française au cours du second semestre 2018, l'entreprise y travaille, étant entendu qu'elle est agréée pour héberger des données de santé, tout en respectant le secret médical.Lauréate du prix européen de l'innovation sociale 2018 du « Social Challenge » (*) pour l’amélioration qu’elle apporte dans l'accès aux soins, notamment pour les populations en perte d'autonomie, l’entreprise varoise qui propose aussi des réseaux de télémédecine clé en mains, a étoffé rapidement ses références. Des centres hospitaliers comme le CHU de Nice, l'Hôpital La Palmosa de Menton, l'Hôpital de Sospel, les Hôpitaux de la Vésubie et l'Hôpital de Pujet Théniers, tous situés dans les Alpes Maritimes et le Var, mais aussi des groupes privés de santé comme Almaviva, Elsan, ou encore la Clinique Summit de Crans-Montana en Suisse, lui font confiance et utilisent ses services