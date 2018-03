Bios Incube, une urne funéraire connectée qui vous transformera en arbre

Force est de constater que l'inhumation dans le sol, fait de plus en souvent place à la crémation. Les raisons en sont multiples. Par conviction personnelle, par raison économique – une inhumation qui nécessite une concession dans un cimetière et une pierre tombale, coûte plus cher qu'une crémation -, sans oublier la place nécessaire et les règles en matière de pollution du sous-sol. Enfin certains estiment que les cimetières offrent une image triste et négative. Le concept développé par les frères Moliné est tout autre, puisqu'il «», selon leur slogan.L'urne funéraire qu'ils proposent offre la possibilité de chacun d'être à l'origine d''un nouveau cycle de vie, celle d'un arbre. Tout un symbole, puisque les cendres feront germer une graine et pousser l'arbre choisi au préalable par le défunt, lequel symbolisera son âme, assurant ainsi une forme de présence pour le reste de la famille.Mais les concepteurs vont plus loin, puisqu'ils proposent de placer l'urne « Bios Urn » dans un pot plus grand, le «», lequel tient lieu d'incubateur pour faire germer la graine et donner vie à un arbrisseau qui sera ensuite placé en terre. Un capteur placé dans la terre de l'incubateur va donner les informations relatives au terreau et notamment à son humidité, mais aussi la température ambiante et la charge de l'arrosage automatique intégré, pour être sûr que toutes les conditions sont réunies pour que l'arbre s'épanouisse correctement. Une application disponible sur smartphone permet de contrôler les paramètres. Il ne reste plus qu'a verser de l'eau sur la terre et attendre que l'arbre pousse.Cette initiative écologique intéresse les amoureux de la nature et notamment tous ceux qui ont respecté de leur vivant l'environnement et qui souhaitent faire un dernier geste pour la terre que leur corps a quitté. A noter que ce concept peut également être utilisé pour les animaux de compagnie.Il vous en coûtera 145 $ (118 €) pour l'urne biodégradable et 550 $ ( 445 € ) de plus pour acquérir l'incubateur Bios Incube. Ce dernier n'est pas indispensable, l'urne biodégradable peut tout a fait être directement mise en terre dans un jardin ou dans une forêt.Pour en savoir plus : https://urnabios.com/