Bob, le petit lave-vaisselle qui vous fera jeter l'éponge.

C'est le lave-vaisselle le compact et le plus rapide au monde. Alors jetez l'éponge et adoptez Bob », déclarent avec un sourire malicieux aux lèvres ses deux jeunes concepteurs Damian Py et Antoine Fichet. C'est d'ailleurs en associant leur deux prénoms DAmian et ANtoine qu'ils ont créé en 2016, DAAN Technologies, la startup qui a donné naissance à Bob, le petit lave-vaisselle qui correspond à leurs valeurs. « Daan Tech est une startup technologique éco-responsable, résolument opposée à l’obsolescence programmée. Nos produits sont respectueux de l’environnement et durables ».



Habillés d'une blouse blanche pour Damian et d'une blouse bleue pour Antoine, flanqués du coq de la French Tech, tout est dans le symbole, car c'est deux géniaux inventeurs ont une idée folle dans la tête : faire de leur invention, le produit électroménager que les étudiants en colocation ou les jeunes couples s'arrachent, tout en contribuant à la sauvegarde d'un site industriel, celui de S20 industries, ancienne usine du groupe Fagor-Brandt, repris par ses employés en 2014. Ce site industriel installé à la Roche-sur-Yon (Vendée), spécialisée dans la fabrication d'électroménager blanc, produisait des lave-vaisselles jusqu'en 2016. C'est une activité que DAAN Tech entend relancer en 2018.



« Nous sommes résolument engagés en faveur du Made in France et sa réindustrialisation », affirme Antoine Fichet. « Mais notre entreprise est tournée vers la l'innovation technologique et nous avons vocation à devenir le Dyson français ». Excusez du peu, les deux compères, très motivés nourrissent une véritable ambition qui séduit de nombreux partenaires financiers. Leur innovation a même été saluée par le Secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi, en personne.



« Nous voulons surtout créer des produits qui ont du sens », souligne Damian (Supelec, ESCP), véritable inventeur passionné qui conçoit des systèmes électroniques depuis 11 ans. C'est lui qui a créé toute l'intelligence du petit lave-vaisselle. Antoine (DUT Génie mécanique, Novancia Business School) est un créateur autodidacte. C'est lui qui a imaginé les pièces mécaniques qui ont fait de Bob une réalité.



C'est en vivant eux-même cette dure réalité qui concerne 9 millions de foyers d'une à deux personnes, contraints par la place dont ils disposent, qu'ils ont eu l'idée d'inventer ce petit appareil révolutionnaire à plus d'un titre.





« Avec Bob, la France pourrait économiser plus de 30 000 piscines olympiques par an ».



Ultra compact, il ne mesure que 35 cm de large pour 45 cm de hauteur et 40 cm de profondeur avec un poids de 10 kg, ce petit électroménager, léger et facile a transporter, même en vacances, ne nécessite pas d'arrivée d'eau puis qu'il est équipé d'un réservoir amovible. Comme votre cafetière... Très économe, il ne nécessite 3 litres d'eau par cycle.



En plus d'être un outil technologique connecté, puisqu'il réagit en fonction de son environnement grâce à des connections WiFi et Bluetooth, Bob est les plus rapide du monde, puisqu'il lave et sèche la vaisselle pour une ou deux personnes en seulement 20 minutes. Le temps de prendre le café et les assiettes du repas son lavées. Un record.



Puisqu'il est petit, Bob ne permet pas d'inviter la famille au grand complet ou le quartier. Économe, rapide, mais réservé aux petites vaisselles c'est ) dire 4 assiettes, 4 verres, 4 couverts et un plat. Suffisant pour les jeunes actifs qui débutent dans la vie, avec peu de moyens. Quant aux prix, il ne devrait pas dépasser les 300 €.



Reste que Bob est un vrai lave-vaisselle éco-citoyen qui consomme 5 fois moins d'eau qu'à la main et que dire des gros appareils qui tournent à moitié remplis... « Si chaque foyer d'une ou deux personnes recevait demain un Bob, la France pourrait économiser plus de 30 000 piscines olympiques par an », affirment fièrement ses concepteurs.



Mais la responsabilité des deux citoyens inventeurs ne s'arrête pas là. Ils comptent bien le livrer dans un emballage écoconçu avec du carton recyclé, tout en garantissant la durabilité de l'appareil et sa réparation pendant au moins 10 ans après l'achat.



Pour en savoir plus : www.daan.tech