CES 2018 : un prix Smart Cities pour Velco Bike

« Notre objectif est aussi d'aller très vite à l'export »

Vendu pour la coquette somme de 279 euros, ce qui ne le met pas à la portée de toutes les bourses, ce guidon a été remarqué par les acteurs de la Smart City parce qu'il devrait faciliter les usages en matière de mobilité dans les villes.Mieux qu'un simple guidon de vélo, le Wink Bar a été imaginé comme une assistance à la conduite, à l'instar de celle que l'on retrouve dans les voitures modernes. Doté d'un GPS, sans écran, mais avec des indicateurs lumineux qui indiquent au cycliste qui doit se repérer dans la ville, la direction à prendre. Le guidon est également doté d'une alarme en cas de vol, d'une géolocalisation sur smartphone, d'un verrouillage électronique et d'un éclairage intelligent.Velco a vu le jour en 2015, lorsque lorsque l'un de ses cofondateurs, Pierre Regnier, présente un concept de tracker pour vélo lors d’un séminaire sur l’innovation technologique. C'est en essayant de comprendre l'univers cycliste, des collectivités aux assurances, en passant par les services de sécurité, les fabricants et distributeurs, qu'il décident de se lancer dans ce projet qui révolutionne les usages cyclistes en ville mais pas seulement. Pour les concepteurs il s'agit avant tout de proposer aux cyclistes du monde entier des solutions qui permettent de rendre la pratique du vélo plus agréable et plus sécurisante. «», soulignent les dirigeants de Velco . Pas étonnant qu'ils se fassent remarquer dans le temple de l'innovation de Las Vegas.Après une première levée de fonds de 450.000 euros par financement participatif et prêt bancaire, l'entreprise nantaise qui est passée en moins de trois ans de 3 à 12 personnes, prépare une seconde levée de fonds de 1 à 2 millions d'Euros qu'elle devrait boucler à la fin du premier trimestre 2018. «»,explique Johnny Smith, directeur commercial et marketing de Velco dans les colonnes du journal économique La Tribune.Pour ces entrepreneurs motivés, le CES sert de rampe de lancement. Il doit leur permettre de rencontrer des acheteurs et des investisseurs qui déploieront le Wink Bar sur le territoire français et européen. La startup ambitionne de toucher le grand public a travers la grande distribution et les enseignes spécialisées, mais aussi les acteurs du tourisme et de service de livraison, lesquels possèdent des flottes importantes de cycles.», poursuit le dirigeant qui aimerait bien que ce guidon puisse être installé sur les vélos à assistance électrique haut de gamme.