CES 2020 : Forte présence des Régions françaises, avec moins d’entreprises

Grand Paris, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Hauts-de-France…, les Régions françaises ont une fois de plus franchi l’Atlantique pour venir grossir les rangs de la délégation française installée dans l’Europa Park de Las Vegas pour la grand-messe de l’innovation et de la technologie. Si les français regroupés sous le label French Tech étaient encore nombreux, une nette décrue, tous statuts confondus (startups, élus locaux et médias) s’est amorcée remarque le magazine économique La Tribune. «(qui a d’autres chats à fouetter en ce moment - NDLR)», note Sylvain RolandEffectivement, si le CES de Las Vegas reste le plus grand et l’incontournable salon de l’innovation et de l’électronique grand public au monde, le lieu où les visiteurs intéressés par la high-tech peuvent découvrir les objets qui changeront peut-être la face du monde, l’édition 2020 a été marquée, pour les français, par une fin des excès et un recentrage sur le business. Après 412 entreprises en 2018 et 420 en 2019, l'édition 2020 a accueilli seulement 300 entreprises. «», avance Adrien Schwyter, dans Challenges. «». Reste que le nombre des entreprises françaises, des fleurons de la tech française ou des délégations régionales, toutes avec les startups qu’elles accompagnent dans le cadre de programmes spécifiques, est plus important qu’en 2012, année où une petite dizaine de pionniers débarquaient dans l’Ouest américain.Véritable caverne d’Ali Baba avec ses objets connectés et intelligents, ses gadgets électroniques géniaux ou complètement inutiles, nouveaux smartphones, écrans TV, réseaux de communication, solutions pour la SmartCity, intelligence artificielle, véhicules autonomes, drone, ce salon qui s’étant sur 2,5 millions de mètres carrés (2,9 millions en 2019) avec 4 000 exposants (4 500 l'an dernier) est devenu un incontournable pour les entreprises, jeunes pousses ou plus aguerries qui veulent faire du business avec les américains et le reste du monde. Les pépites ne manquent pas dans les allées de Eureka Parc de Las Vegas mais il faut aller les chercher explique notre correspondant local ( voir vidéo ), un peu déçu par le cru 2020.», explique Eric Morand, le vice-président Tech et Services de Business France et organisateur de la « Team France Export ».Des pépites régionales désormais bien en vue, tant dans le pavillon de Business France que dans le Village Francophone, installé depuis 4 ans à deux pas du salon, où elles pouvaient pitcher devant un parterre d’investisseurs et de journalistes, telle était assurée la présence française : moins importante, mais mieux organisée, pour plus de visibilité.