CES 2020 : une première journée dédiée à l'aménagement de la maison

Parmi les rencontres de notre correspondant au CES de Las Vegas, il y en a une pour le moins originale: la connexion de l'enceinte connectée Amazon Echo avec une voiture de luxe. Ce dispositif qui sera sans doute accessible a la voiture de monsieur tout le monde permettra de commander l'ouverture du portail en demandant à Alexa de le faire pour vous, la température de votre cave à vin pour avoir le vin en bonne température, préparer la nourriture de votre chien... Qu'est ce qui a fait le plus rêver notre correspondant et sans doute les visiteurs du salon de l'électronique grand public : une enceinte connectée de plus en plus intelligente ou la belle voiture qui servait à la présenter ? Aller savoir...