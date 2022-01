CES 2022: Toujours plus innovant malgré la crise sanitaire

Cette année, malgré les défections, les véhicules électriques, de plus en plus autonomes, étaient présent sur de nombreux stands. Aucun étonnement donc, si ce n’est le virage que sont en train de prendre les constructeurs automobiles, à l’exemple de Chrysler qui prévoit l’abandon des moteurs à combustion dès 2028. Le secteur du VE (véhicule électrique), est désormais l’objet de toutes les convoitises et ouvre la porte à de nouveaux venus. C’est le cas de Sony qui prévoit de lancer une filiale mobilité : « Sony Mobility », qui pourrait proposer un SUV sept places basé sur son prototype Vision-S02.Mais pas encore de voitures totalement autonomes, même si le constructeur américain Cadillac annonce une assistance permettant de se passer d’un humain à hauteur de 95% du temps et même en zone urbaine. Mais avant de passer au tout autonome il faudra modifier les textes de loi et le réseau routier. Ce qui laisse une marge de manœuvre.Dernier point et non des moindres : la santé connectée. Et là encore cocorico, puisque ce sont des Français qui emportent la palme, le fabricant de balances connectées Withings annonçant pour la fin de l’année une véritable station de santé connectée, avec électrocardiogramme très précis et une analyse de la masse grasse grâce à des électrodes. De quoi envisager l’avenir en forme.A noter le rameur de la société Hydrow qui grâce à un grand écran pour propose de vous faire ramer un lac de Suisse ou sur les eaux turquoise du Pacifique, en totale immersion, comme si vous y étiez.Les déplacements et la santé de nos animaux domestique intéresse aussi les développeurs de solutions, à l’exemple du collier Catlog qui fait office de tracker d’activité pour chat ou celui d’I nvoxia , une startup française, qui mesure le rythme cardiaque et respiratoire de votre chien.Enfin, chaque année le marché de la « Smart Home » ne cesse d’évoluer. Si cette année on y présentait encore des serrures connectées ou des caméras avec détection de présence le nouveau phénomène qui intéresse de plus en plus les constructeurs. Ça passe par la robotisation du matériel de nettoyage avec de nouveaux modèles d’aspirateurs connectée, mais aussi de transport et rangement des courses. Et ça se termine dans le jardin avec une évolution des tondeuses autonomes et connectées, pilotables à distance, mais aussi les systèmes d’arrosage capables de distribuer l’eau de manière efficiente en fonction des besoins des plantes. Le rêve des jardiniers qui n’ont pas forcément la main verte.