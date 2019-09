Californie : la réalité augmentée au secours des malvoyants

Le système AR superpose les objets dans une structure filaire de 6 pieds avec quatre couleurs vives et distinctes. Ce faisant, les lunettes fournissent des repères de couleur visuels qui aident les personnes ayant une vision périphérique restreinte à interpréter des environnements complexes, par exemple en évitant les obstacles dans des environnements faiblement éclairés.Pour celà, les chercheurs ont utilisé un processus appelé localisation et cartographie simultanées, permettant aux lunettes antireflets de restituer entièrement la structure 3D d'une pièce en temps réel. Les lunettes ont ensuite traduit ces informations en une couche de couleur semi-transparente, soulignant les obstacles potentiels avec des couleurs vives pour aider les patients à comprendre l'espace et à percevoir la profondeur. Cette technologie peut fonctionner sur des appareils disponibles dans le commerce.Selon Mark Humayun, bien que d'importants problèmes techniques et de coût demeurent, ce type de technologie d'assistance pourrait éventuellement devenir plus pratique pour une utilisation quotidienne dans un proche avenir.Fondée en 1885, la Keck School of Medicine de l'USC qui compte plus de 1 850 membres du corps professoral à temps plein et des professeurs bénévoles dont plus de 2 400 médecins, est l’une des meilleures de Californie du Sud. Les professeurs dirigent la formation d'environ 800 étudiants en médecine et de 1 000 étudiants poursuivant des études de troisième cycle. L'école forme plus de 900 médecins spécialisés exerçant dans le sud-ouest des USA. Les professeurs de l'école Keck dirigent également la recherche et l'éducation dans 26 départements de sciences fondamentales et cliniques axés sur la recherche et 17 instituts de recherche sur le campus des sciences de la santé de l'USC.Pour plus d'informations : keck.usc.edu source www.eurekalert.org