Carlos Moreno : « L’échelle étatique est dépassée par la force et la puissance des villes »

Rencontrer Carlos Moreno, Professeur des Universités à la Sorbonne et surtout expert international de la Smart City, est un moment rare. Les personnes invitées par le groupement EDF, Citelum et Veolia, candidat au marché public global de performance relatif à la conception et la réalisation d'un projet de territoire intelligent, lancé par la communauté urbaine d’Angers, n’ont pas boudé leur plaisir. Nous non plus ( voir vidéo Ceux qui travaillent sur le sujet de la Smart City, qu’ils s’agissent d’entreprises technologiques ou de mouvements citoyens connaissent cet universitaire qui considère depuis des lustres «» en parcourant la planète «», pour porter la bonne parole. Et quoi de mieux qu’un parterre de chefs d’entreprises pour ce Franco-Colombien, arrivé en France à l’âge de 20 ans, fait Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur pour le combat qu’il mène.Car pour ce dernier c’est bien un combat qu’il faut mener, notamment contre un humain qui est en train de scier la branche sur laquelle il est assis, se souciant pas assez à son goût de la planète terre, alors que la météo annonce un épisode caniculaire plus important que celui que nous avions vécu en 2003. «», martèle Carlos Moreno qui entend bien faire passer le message, chiffres et cartes à l’appui. Les personnes présentes dans la salle de conférence du tiers-lieu Village by CA à Angers sont visiblement à l'écoute…Mieux comprendre les enjeux, c’était aussi le message des organisateurs de la matinale «», lesquels ont choisi Angers, «», pour organiser cette rencontre avec celui qui est convaincu que la ville devra avoir une dimension humaine. il devra y faire «», tant sur le plan social, humain et économique.», a lancé Carlos Moreno d’emblée. «», poursuit l’universitaire, rappelant l’article qui avait publié dans la Tribune il y a trois ans : « non, on ne peut pas télécharger la fraîcheur ! ». Pour ce dernier le réchauffement climatique «». En clair, pour la planète dans son ensemble.», poursuit Carlos Moreno. «». Un scénario catastrophe étayé par de nombreux tableaux et schémas qui ont de quoi faire froid dans le dos. Mais c'est l’effet souhaité par le conférencier qui veut avant tout convaincre son auditoire et inviter les entreprises, représentant de grands groupes industriels, que d’aucuns accusent de détruire la planète, à regarder les choses en face.», poursuit Carlos Moreno. «». Dix ans pour changer de paradigme, c’est ce que suggère calmement l’universitaire en précisant que ce changement doit s’effectuer sur «», pour ramener le débat au niveau des villes, leur aménagement ayant un impact majeur dans les choix qu’il préconise. «», appuie Carlos Moreno.Pour ce dernier il s’agit de comprendre comment nous vivons et quel doit être le rôle des villes dans l’inflexion de la courbe du réchauffement climatique. Pour appuyer ses propos et donner quelques pistes de réflexions en matière d’aménagement de villes qui prennent en compte la dimension sociale, économique et environnementale, le conférencier s’est appuyé sur Pontevedra, une ville de Galice (Espagne) dans laquelle les politiques ont su prendre les décisions qui s’imposaient et que nous avons déjà présenté dans nos colonnes. D’autant que pour lui le XXIe siècle est celui des villes. «», soutient Carlos Moreno.Selon ce dernier, aujourd’hui les villes représentent 2% de la surface de la planète et sont occupées par 50% de la population mondiale (plus de 70% demain …). «», poursuit l’expert. Expliquant les enjeux du numériques et l’utilisation (désastreuse…) qui en est faite, Carlos Moreno estime que «». Le développement durable doit être selon lui le principe fondateur de la Smart City. «