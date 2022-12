Carrefour expérimente le drive mobile en véhicule électrique autonome

« Notre pays devient pionnier de la conduite autonome »

» a annoncé Alexandre BOMPARD, le PDG de l’enseigne Carrefour en présentant cette première navette entièrement autonome. Celle-ci permettra de livrer les courses des étudiants du campus universitaire de Saclay, y compris l’École Polytechnique.Ce nouveau véhicule utilitaire a été conçu par le fabricant français de véhicule autonome Milla Group avec la collaboration de la startup Goggo Nertwork ,opérateur de logistique autonome pour les zones éloignées des centres-villes. Le PDG de Carrefour se félicite de cette collaboration. Pour ce dernier, «Grace à ce nouveau véhicule, les étudiants du plateau de Saclay n’auront plus à prendre leur voiture pour aller faire leurs courses. Ils pourront désormais se faire livrer en utilisant le service « drive mobile » dont le concept a été imaginé par Carrefour et Goggo Network. Ce véhicule expérimental contenant 18 casiers remplis des commandes prises en ligne, selon la formule des drives classiques, ne livrera pas à la porte de chaque résidence. Après avoir rempli ses casiers au Drive Carrefour de Massy, il se rendra chaque jour sur le campus universitaire où il se stationnera de 17 à 19h. Les étudiants qui ont passé commande n’auront plus qu’à retirer leurs courses grâce à un code ouvrant leur casier.Ce service « drive mobile », repose sur l’utilisation d’un véhicule autonome capable de circuler sur des routes ouvertes à la circulation, quel que soit le trafic et dans des conditions normales. Pour cette expérimentation, le véhicule est capable de rouler à 70 km/h sur un tronçon routier de 15 km. Ce véhicule expérimental utilise le réseau 5G de Bouygues Télécom, dans le cadre du projet « 5G Open Road ».», ajoute le PDG de Carrfour. Ce dernier vise certaines zones rurales pour lesquelles la livraison à domicile n’est pas rentable pour les distributeurs. L’utilisation de véhicules autonomes permettrait de résoudre cette difficulté en économisant notamment sur le salaire du livreur.Pour ce qui concerne le plateau de Saclay, les commandes effectuées depuis le site web de Carrefour ou sur l’application mobile, avec choix du jour de livraison, seront préparée depuis l’entrepôt automatisé du Plessis-Pâté (Essonne). Elles seront ensuite expédiées dans expédiées vers le Drive de Carrefour Massy, puis chargées dans les véhicules autonomes. Un fois le véhicule arrivé sur place, les clients pourront déverrouiller leur casier grâce au code qu’ils auront reçu par SMS. Dès que toutes les commandes ont été récupérées ou lorsque le créneau de livraison est écoulé, le véhicule reprend le chemin en sens inverse vers Massy.Si pour l’instant l’itinéraire du véhicule autonome de Carrefour est fixe, celui-ci pourra évoluer en fonction des avis des clients.» A déclaré dans un tweet, Christophe BÉCHU, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires «».