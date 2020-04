Cette année, Laval Virtual sera vraiment virtuel

Pour réussir cette opération innovante, et offrir un accès le plus large possible sur la plupart des terminaux (smartphones, tablettes, ordinateurs…), et bénéficier d’un confort en matière d’ergonomie, les organisateurs ont faire appel à VirBELA, une plateforme alliant un lieu virtuel avec une technologie d’interaction sociale. Chaque visiteur pourra donc participer aux chats, forum de discussion, espaces privatifs et visites organisées….», poursuit Laurent Chrétien.Pour participer à ce salon en ligne, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de Laval Virtual pour s’inscrire gratuitement. Un lien adressé par mail permettra de télécharger l’application nécessaire à la navigation dans l’univers virtuel du salon. Cet espace permettra à chaque visiteur de découvrir et échanger avec des marques à la pointe de la technologie, celles qu’il a l’habitude de rencontrer lors de l’habituel salon, rencontrer et écouter les conférenciers les plus influents et dialoguer avec la communauté qui s’est créée autour de l’événement. Le tout par chat, forums ou visioconférenceLaval Virtual qui accueille chaque année plus de 300 exposants sur 9000 m2, 150 conférenciers venus du monde entier et près de 20 000 visiteurs, a déjà programmé sa prochaine date pour le salon « physique » : du 14 au 18 avril 2021.