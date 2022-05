Clark de Lifeaz : un défibrillateur cardiaque à portée de main

L’accident cardiaque : une cause de mortalité qui touche 50 000 personnes par an en France, la plupart sont âgés de la soixantaine, voire moins. Cet accident qui survient le plus souvent à domicile, sans crier gare, fait l’objet d’un taux de survie relativement faible dans notre pays. Faute de formation de la population aux gestes de premiers secours et d’équipements, seulement 5% se relèvent d’un accident cardiaque majeur, c’est-à-dire avec perte de connaissance et arrêt respiratoire.Alors que faire en pareille situation ? Certes de nombreux lieux publics : grands magasins, mairie, salles de sports … sont équipés de défibrillateurs reliés directement aux services d’urgences. Mais faut-il avoir localisé l’équipement et surtout savoir le mettre en œuvre, surtout si l’on n’a jamais pratiqué les gestes qui vont permettre de ramener à la vie, la victime d’un accident cardiaque.Reste la solution d’avoir son propre défibrillateur cardiaque. C’est cette solution qui a motivé la société parisienne LIFEAZ , spécialisé dans la commercialisation de défibrillateurs pour particuliers.Conçu à Paris et fabriqué en Normandie, à Honfleur, par Alliansys, une société spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques, ce défibrillateur bilingue est surtout facile à utiliser. De fabrication française, certifié par les instances médicales européennes, il bénéficie de l’apport des meilleurs experts technologiques, médicaux et industriels.