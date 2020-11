« Click and Collect », une solution pour maintenir l’activité commerciale pendant le confinement

Mais tous les commerçants ne peuvent pas vendre leurs produits en ligne. Imaginez envoyer un steak par la poste… Le service « Click and Collect », permet au commerçant de proposer ses produits et services en ligne et au client de réserver, venir chercher à l’entrée de la boutique, en respectant les règles sanitaires en vigueur, et de régler sur place. Intéressant pour les allergiques au paiement en ligne. D’autant que ce service peut s’étendre à tous les commerçants, même s’il nécessite un peu de technique.Synertic, société de service digital, basée à Meyreuil (Bouches-du-Rhône), qui développe des applications pour téléphone intelligents, tablettes et ordinateurs à bien compris l’utilité de cette nouvelle forme de commerce et son application dénommée « Shapper », (du mot anglais shape : forme) est facile à maitriser, même par des personnes peu habituées à ce genre de service.», explique Bruno Doucende CEO de Synertic. «».Synertic, a mis à notre disposition un espace pour tester la mise en forme d’une application, et un développeur avec lequel nous avons fait le tour de la question en moins d’une heure. Preuve que l’outil est simple à utiliser. Pas de difficulté pour concevoir rapidement une application stable en quelques clics, qui permet de faire de la vente en ligne. Même les personnes qui n’ont jamais conçu un site web peuvent s’y mettre. Elles peuvent ainsi concevoir leur présentation de produit et gérer les commandes selon le principe du Click and Collect.Conçu et hébergé en France « Shapper » «», poursuit Bruno Doucende. «». Le service coûte, suivant les modules mis en place (de la simple présentation à la boutique en ligne), de 50 à 150 euros par mois, avec en plus des frais de formation et d’inscription sur les stores qui se chiffres de 750 à 1490 euros, selon les besoins du client. Un tarif abordable qui doit permettre aux commerçants de pouvoir s’en sortir malgré la crise sanitaire. «», confirme Mickael Rizzo, (voir vidéo ci-après) un boucher de la région d'Aix en Provence qui a adopté Shapper et même contribué à son amélioration, depuis le premier confinement. ( Voir l'application Les Halles de Venelles sur l'App store et Google Play).Comment mettre en place un service de « click and collect »