Commerce en ligne : Cdiscount lance un service de location longue durée

Depuis 20 ans, nous évoluons avec la société et accompagnons les Français dans leur quotidien en leur rendant accessibles tous les produits et les services », explique Emmanuel Grenier PDG de Cdiscount. « Aujourd’hui, c’est encore pour répondre à leurs besoins que nous lançons Cdiscount Location, un service adapté à un nouveau mode de consommation lié à l’usage plutôt qu’à la possession ».



Leader depuis 20 ans de la vente en ligne de produits domestiques, rachetée, en 2011 par le groupe de grande distribution Stéphanois Casino, l'enseigne Cdiscount dont le siège est installé à Bordeaux, n'a cessé de se transformer pour s'adapter aux évolutions du marché. Sa préoccupation étant, comme bon nombre d'entreprises du secteur, de répondre aux attentes et aspirations des consommateurs.



L'enseigne est présente dans de nombreux secteurs de la vie quotidienne, de l'électroménager, à la téléphonie mobile, et même de l'électricité. Après les services financiers en 2012, l'enseigne bordelaise lance en 2016, Cdiscount Mobile, l’offre mobile sans engagement qui se présente comme la plus intéressante du marché. Toujours dans cette logique d'être au plus près de consommateurs, elle lance en 2017, Cdiscount Energie, l’offre d’électricité à prix réduit.



Poursuivant son innovation dans le secteur de la vente en ligne, le leader français du e-commerce innove une fois de plus en proposant « Cdiscount Location », un service de location longue durée (LLD) de smartphones, TV ainsi qu'une large gamme d’électroménager et notamment lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, cave à vin et appareils de cuisson. En tout, un catalogue de 1000 produits du quotidien neufs et de grande qualité, annonce l'enseigne . De quoi satisfaire les nouveaux consommateurs qui n'ont pas obligatoirement le budget pour s'équiper en une seule fois.



A titre d'exemple, l'iPhone X (64 Go) dont le prix public s'élève à 1159 € sur l'Apple Store est accessible à partir de 40.99 € par mois, assurances incluses, auquel il faut ajouter une première mensualité de 115,99 €. Sachant que la location est fixée à 24 mois minimum, l'appareil est donc largement payé au bout de cette durée (1219.75 €), sans que le locataire puisse devenir pour autant propriétaire puisque, selon les conditions de location, il ne peut pas le garder ou le racheter, contrairement à la Location avec option d'achat (LOA) que de plus en plus de consommateurs utilisent pour financer leur voiture. Une solution qui oblige donc a renouveler son matériel tous les 24 mois minimum, Cdiscount pouvant alors recycler l'appareil et le revendre sur un marché de l'occasion qui fonctionne bien pour ce type d'appareil, directement sur son site de vente en ligne.