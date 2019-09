Comwatt, un boitier qui permet d'économiser l'électricité en circuit court

Que l’on soit dans une région très ensoleillée ou un peu moins, de plus en plus de français se tournent vers les énergies renouvelables et notamment vers les panneaux photovoltaïques. Grace aux aides publiques (de plus en plus rares …), ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas. Désormais chaque foyer peut fournir l’électricité dont il a besoin, c'est à dire devenir producteur d'énergie, l’État ayant fait de l’autoconsommation l’une de ses priorités depuis la mise en application de la loi du 24 février 2017 sur l’autoconsommation énergétique.Mais la plupart du temps ces panneaux ne couvrent pas la totalité des besoins des utilisateurs. Couplée à des panneaux solaires, la box d’autoconsommation Comwatt va sychroniser automatiquement la production solaire afin de réduire instantanément les kWh achetés auprès d’un distributeur d’énergie, sans y perdre en confort, en circuit court. Une vraie démarche écocitoyenne pour Grégory Lamotte, expert énergéticien auprès de l’Assemblée nationale et fondateur de ComWattRelativement simple, la box de Comwatt se compose d’un boitier de régulation du chauffage et des appareils électriques, de prises communicantes capables de mesure et piloter en on/off tous les appareils de la maison, et d’une application mobile pour visualiser en temps réel les consommations. Selon le concepteur «».Cette box innovante permet la coupure automatique des appareils en veille, lesquels représentent environ 10% de la facture, une meilleure gestion de l’énergie solaire, et un meilleur suivi de l’énergie revendue au réseau public d’électricité. A titre d’exemples (fournis par Comwatt) un habitant des Landes (région très ensoleillée) a pu réaliser 66% d’économie en 12 mois seulement. Idem pour un habitant de la Nièvre qui a réalisé 74% ou encore des Côtes d’Armor avec 51% en un an. Des chiffres qui laissent rêveur et qui devraient inciter les consommateurs à se tourner les énergies renouvelables, même si la box Comwatt, appelée Comwatt Easy, peut être utilisée par ceux qui ne possèdent pas d’installation solaire. Dans ce cas, l’appareil permet seulement de piloter la consommation d’énergie et supprimer le gaspillage énergétique.Mais attention ce boitier et les services associés ont un coût : «», annonce le constructeur et nécessitent des équipements complémentaires et notamment des prises intelligentes pour tous les appareils électriques. De même la production d'énergie est couteuse, notamment pour ce qui concerne le stockage de l'énergie non consommée. Mais des aides publiques et surtout des prêts à faible taux d'intérêt, permettent d'investir. Dans tous les cas ce coût et les aides associés permettront de réaliser des économies substantielles, avec ou sans installation solaire, pour peu que l'on veille au gaspillage de l'énergie.Un simulateur en ligne permet de tester la puissance photovoltaïque optimale à installer et obtenir une estimation en euros des économies d’énergie cumulées sur 25 ans …