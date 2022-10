Voiture électrique : Un décret va faciliter le raccordement des parkings des résidences immobilières.

Selon l’INSEE, un Français sur deux vit en résidence collective. S’ajoute à cela que dans le résidentiel privé, environ 180 000 copropriétés disposent de plus de 10 logements et d’un parc de stationnement. Ce qui représente environ 6,9 millions de places de parking à équiper sachant qu’à ce jour seulement 2% des copropriétés sont équipées d’une infrastructure de charge alors 89% des utilisateurs de véhicules électriques effectuent leur recharge à domicile quand ils le peuvent, c’est notamment le cas des propriétaires de maison individuelle, selon une étude Enedis/BVA effectuée en 2021.Sachant que d’ici à 2035, 17 millions de véhicules électriques devraient être en circulation contre 960 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables aujourd’hui, selon le baromètre AVERE d’août 2022 . Il va donc falloir des points de recharge et certainement renforcer le réseau électrique pour qu’il puisse absorber cette consommation. Et au moment où le prix de l’électricité augmente et l’approvisionnement risque de connaitre des défaillances, ce n’est pas gagné.Malgré tout, convaincu que la fourniture d’énergie suivra, Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, se mobilise pour accélérer le développement de la recharge électrique. L’entreprise de service public va pouvoir, grâce à un nouveau décret, avancer le financement des infrastructures de raccordement électrique des parkings de collectivités.Conformément à la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 , l’État a publié le 21 septembre dernier un décret pour faciliter le développement des infrastructures de recharge en copropriété. « La solution « réseau public de distribution » consiste à créer une infrastructure publique jusqu’à la place de parking, avance Enedis ».Pour Marianne LAIGNEAU, Présidente du Directoire d’Enedis, c’est une avancée majeure : «».