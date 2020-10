Confinement : Des tablettes qui permettent aux seniors et leurs proches de ne pas perdre le contact

Face à la montée en puissance du nombre de cas de Covid-19 et des hospitalisations, le Chef de l’Etat, Emmanuel Macron, et le Premier ministre, Jean Castex, ont pris la décision difficile de confiner, pour la seconde fois, le territoire français. Les couvre-feux mis en place dans les plus grandes villes n’ont manifestement pas suffi et pas un département n’échappe à la propagation du virus.Si le télétravail est fortement conseillé, les entreprises continueront à travailler, les écoles jusqu’au lycée resteront ouvertes, ainsi que les commerces alimentaires et de première nécessité. Tout le reste, des universités aux commerces qu’ils soient de centre-ville ou en galerie marchande, seront fermés au public jusqu’au 1décembre minimum. Parmi, les populations privées de sorties, puisqu’ayant cessé toute activité : les seniors, qui se verront une nouvelle fois coupés du monde.Alors pour ces personnes fragiles, qui restent toutefois autonomes, comment rester connectés avec la société et surtout leurs proches qu’elles ne pourront plus voir, même s’ils habitent à quelques kilomètres.Pour Ordimemo , concepteur d’ordinateurs adaptés à ces populations, «».La société française Ordimemo, fondée en 2008 par François Pernice, un passionné d’informatique et Gisèle Chourreau, ont décidé d'innover en lançant, pour l’occasion une nouvelle gamme de tablettes : Ordimemo iZi. Ces tablettes évolutives, facilement connectables à internet, sont ultra performantes et accessibles à tous.Le concept des terminaux informatiques proposés est assez simple : des tablettes très performantes (tablette octa-core, Wi-Fi et 4G, android 10 ...) et accessibles à tous (débutants, seniors, personnes âgées), et surtout 3-en-1 pour répondre au besoin des populations concernées, sans que ces dernières aient besoin d’avoir une quelconque connaissance en informatique, avec à la clé une possibilité de les faire évoluer, tout en gardant la simplicité de base. Ces tablettes sont vendues sans abonnement obligatoire et sont opérationnelles en quelques minutes grâce à un système pré-installé au démarrage.