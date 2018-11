Connected Week : pour la seconde année, Angers s’est connectée au futur

Les organisateurs angevins de la seconde Connected Week, organisée du 17 au 25 novembre dernier affichent un large sourire en dressant le bilan de cette seconde édition. Avec 9 500 participants ce n’est certes pas la panacée, mais c’est un très bon début qui augure d’un avenir certain pour cet événement qui mobilise en une semaine plus de 25 organisateurs divers pour une quarantaine d’événements. Pas si évident de fédérer autant d’organismes qui auparavant organisaient des rencontres digitales, des conférences et des ateliers, à d’autres dates dans l’année. Cette fois l’écosystème angevin n’a jamais si bien porté son nom.



Ce qui est intéressant c’est que ces différentes manifestations organisées en divers lieux de la ville d’Angers au cours de la semaine, « ont permis de renforcer la position du territoire angevins comme territoire fertile à l’émergence du « SmartWorld » (monde de demain) et de l’industrie du futur en consolidant les passerelles entre les acteurs locaux, régionaux et nationaux de la filière électronique d’aujourd’hui et ceux qui façonnent celle de demain », rappelle la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), l’un des organisateurs majeurs de l’événement.



Effectivement, rassembler tous les clusters, incubateurs, industries, chercheurs, experts, start-up, entreprises locales, étudiants… que compte le territoire angevin et au-delà n’était pas une mince affaire. Mais pour la seconde fois les organisateurs qu’ils soient élus de la ville et de la métropole, dirigeants de grandes entreprises technologiques ou de grandes écoles implantés sur le territoire, ont démontré, si besoin étaient qu’ils pouvaient avancer de concert. Et le résultat est là même si certaines actions restent perfectibles. Mais le lien est établi et nul doute cette semaine connectée est promue à un bel avenir pour peu que tous acceptent de partager leur savoir faire en la matière.



Pendant une semaine, « les nombreux événements qui se sont succédé à un rythme soutenu ont permis d’illustrer les transformations technologiques et numériques auprès des professionnels mais aussi du grand public dans les différents environnements et usages qui se créent chaque jour », poursuit la CCI, devenu par la même occasion le coordonnateur de cet événement. Un rôle qui luis sied visiblement à merveille.



« Qu’il s’agisse d’éducation, de santé, de commerce, d’industrie ou encore d’agriculture, les dimensions humaines et éthiques ont trouvé une large place dans cette programmation », souligne la CCI, et même la place qui leur revient, tant elles font pour l’avenir de ce territoire, peut-on ajouter. Les établissements d’enseignement supérieur angevins autour d’Angers Loire Campus (Université d’Angers, Université Catholique de l’Ouest, ESA, ESAIP, ESEO, ENSAM, ESSCA, IMIE, MyDigitalSchool,Campus Tech...) se sont saisis de ces thématiques, « véritables leviers de croissance », pour proposer durant cette semaine un programme de haut niveau proposé par des experts nationaux et internationaux, au travers de colloques et rencontres à destination des étudiants des grandes écoles angevines, mais aussi de professionnels et du public intéressé par les technologies digitales.