Connected Week Angers : le digital un outil au service d’un tourisme plus innovant

», explique Philippe Broix, directeur du « Tourisme Innovation Lab », un dispositif imaginé par la Région des Pays-de-la-Loire, axe innovation du programme RFI (Recherche – Formation – Innovation) « Angers Tourisme Lab », avec ses partenaires institutionnels et acteurs du secteur touristique. Ce dispositif permet d’accompagner des startups, qui se lancent dans des projets qui améliorent ou révolutionnent les usages en matière de tourisme. «».Pour autant tous les projets soutenus par le TIL ne sont pas de banales applications qui permettent de réserver une chambre depuis son smartphone ou d'en débloquer la porte. La réflexion portée le plus souvent par des étudiants formés dans le cadre du dispositif par l’ESTHUA Tourisme et Culture, une composante de l’Université d’Angers, vont plus loin dans la démarche, considérant que le digital permet de modifier les pratiques et optimiser certaines démarches et usages.C’est notamment le cas d’AKKEN, une société qui propose des dispositifs sonores immersifs qui permettent aux visiteurs d’un site touristique de vivre des expériences inédites, comme des évocations d’un lieu, des témoignages d’habitants, des buitages et compositions sonores différentes d’un simple audioguide comme le précise Laurence Giuliani, fondatrice de la jeune pousse retenue lors de la première promotion du TIL (Tourisme Innovation Lab). «», précise la fondatrice. «».Si le digital n’est pas une fin en soi pour tous les projets soutenus par le TIL, cette année encore, le numérique en impacte, à un moment ou un autre le fonctionnement.