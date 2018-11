Connected Week d’Angers : le rendez-vous de la transformation digitale

L’an dernier, à la même époque, elle était la surface visible du World Electronics Forum, le rendez-vous des acteurs de l’électronique mondial. La première Connected Week organisée sur les bords de Maine, sur l’espace culturel du Quai et en différents lieux de la ville, avait connu un certain succès, notamment auprès du grand public avide de toucher de près ce qui se fait de mieux en matière de technologie de l’information et de la communication. Une immersion dans le monde digital et un moyen de décrypter la transformation qui s’opère dans notre société.



Pareille à la précédente édition, celle qui s’est ouvert ce week-end et qui se terminera le 25 novembre prochain, est organisée conjointement par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire (CCI) en partenariat avec Angers Loire Métropole, Aldev, Angers French Tech et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Une nouvelle fois elle combine des rencontres et événements professionnels et grands public, permettant à chacun d’y trouver son compte.



Pour Aldev, bras armé de l’agglomération angevine en matière de développement économique, les événements inscrits au programme doivent permettre « d’aborder les questions de la transition technologique des filières du territoire (végétal, santé, bien-être) et des technologies dans l’industrie ».



Depuis l’an dernier, plusieurs événements organisés précédemment à d’autres dates, se sont ralliés à cette grand-messe du digital. C’est le cas notamment du Colloque IoT de l’ESEO (École Supérieure d’Électronique de l’Ouest) organisé ce jeudi 22 novembre et qui se propose de faire le point sur « l’intérêt de l’Internet des Objets (IoT) pour les entreprises et industries ». C’est également le cas d’Esaconnect, le rendez-vous organisé par l’École Supérieure d’Agriculture d’Angers, laquelle fête ses 120 ans, et la Chaire Mutations Agricoles. Cet événement analyse les transformations des métiers et les nouvelles formes de coopérations liées au développement du numérique dans le secteur agricole. Cette 4e édition sera consacrée à l’analyse de l’impact du numérique sur la santé et le bien-être en agriculture.



Au programme de la semaine, sont également prévues plusieurs conférences sur l’utilisation des données pour développer son activité ou améliorer son impact environnemental (green IT) avec la compétition internationale d’informatique durable et de « Design4Green », co-organisée par l’ESAIP, autre importante école d’ingénieurs d’Angers. Plusieurs conférences sur les enjeux écologiques de l’informatique sont inscrites au programme.