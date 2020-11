Consommation : et si demain nous devenions « CrowdFarmer ?

« Grâce à notre système d’adoption d’orangers et de ruches de notre verger, nous sommes parvenus à créer un lien plus transparent, plus direct et affectif avec les consommateurs »

». C’est ce qu’explique la plateforme « Crowdfarming.com », un marché de producteurs qui recense toutes les opérations qui permettent aux consommateurs de se rapprocher des agriculteurs pour les aider financièrement, en « adoptant » un arbre, une parcelle de potager, un pied de vigne, ou encore une chèvre. A charge de l’agriculteur inscrit sur cette plateforme, qui se rémunère sur les adoptions, de s’occuper de votre « bébé » et de vous restituer ce qu’il produit : des oranges, des noix, des avocats, du vin, ou encore du fromage, selon une quantité et un prix défini à l’avance.Chacun y trouve son compte. Le consommateur est assuré de consommer des produits frais, dont il connait la provenance et la méthode de culture. Des produits de saison qui n’ont pas fait le tour du monde des chambres froides. L’agriculteur est ainsi mieux rémunéré puisqu’il touche directement le produit de son travail, sans passer par des intermédiaires. D’autant que c’est lui qui fixe le prix et non pas l’importateur.Historiquement concept de Crowdfarming est né dans les champs de Naranjas del Carmen à Bétera une commune de la province de Valence, (Espagne), «», explique le propriétaire des lieux. «».Pour ces nouveaux agriculteurs, il s’agit d’une véritable révolution agri-sociale qui unit les personnes avec leurs aliments et avec les agriculteurs qui les cultivent. «», poursuivent les agriculteurs qui adhèrent au concept. «».Pour ces derniers il s’agit d’un véritable modèle agricole, économique et social qui devraient s’amplifier dans les années à venir, tant les consommateurs sont las de manger des fruits et légumes sans saveurs, en toute saison certes, mais qui sont le plus souvent récoltés verts pour finir de murir dans les rayons, après avoir séjourné dans des chambres froides. Sans parler de la provenance sommaire de produits dont on ne connait pas le mode de culture et les traitements utilisés. Y compris pour les produits « bio », dont la certification n’est pas équivalente d’un pays à un autre.», poursuivent les agriculteurs de Naranjas del Carmen . «».Les agriculteurs qui ne récoltent que sur commande, assurent la livraison de produits frais et de saison, à des prix tout à fait abordables, avec la satisfaction, pour les consommateurs d’être propriétaire d’un arbre, d’une ruche ou d’une chèvre, qui porte leur nom, avec dans la plupart des cas la possibilité de rendre visite à l’agriculteur.», poursuivent les agriculteurs de Naranjas del Carmen. «». Une page Facebook permet d’ailleurs de suivre l’actualité de l’orangeraie.Quant aux « crowdfarmers » ils se montrent ravi de contribuer à cette nouvelle forme d’agriculture, plus éthique et plus respectueuse de l’environnement. Certains n’hésitent pas à se déplacer pour voir de plus près leur arbre ou leur ruche. «», explique une famille adoptante, en visite dans le « Jardín del Gordo », une orangeraie située à Villar del Arzobispo dans la province de Valence (Espagne) «(le fermier, NDLR)».Pour l’instant les exploitants proposant ce concept d’avenir, sont installés en Espagne, en Allemagne, aux Philippines, en Autriche, en France, en Italie et prochainement en Estonie et aux Etats-Unis. Attention toutefois aux quantités minima à percevoir, car un oranger en pleine saison peut donner beaucoup d’oranges et les producteurs imposent un minima allant de 10 à 40 kg pour assurer l’expédition, le plus souvent par la route, dans des colis spéciaux.Pour en savoir plus sur le concept et adopter : www.crowdfarming.com/fr