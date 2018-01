Consommation intelligente : la coopérative alimentaire du futur s'invente en Italie

Sur une surface commerciale de 1.000 m2 l'enseigne italienne présente plus 6.000 références, avec notamment une large gamme de produits frais et plats, rien d'extraordinaire, c'est ce que nous sommes censés retrouver dans la plupart des magasins alimentaires. «», souligne notre confrère Gondola.Le concept repose en premier lieu sur la réalité augmentée. Le consommateur qui le souhaite pourra avoir accès à toutes les informations nutritionnelle des produits qu'il souhaite acheter et plus encore. En principe l'acheteur n'a donc plus besoin d'un application spécifique du type Yuka , qui lui permet de scanner les produits pour en connaitre la composition.Le point de vente est équipé de 54 miroirs connectés installés au dessus du rayon frais, lesquels permettent selon le principe d'un étiquette en réalité augmentée toutes les informations qu'un consommateur ne retrouve pas sur une étiquette standard. «», précise Gondola. «».En plus de ces miroirs, 46 totems à écrans tactiles, munis d'un scanner, permettent de donner des informations complémentaires au consommateur afin de lui permettre d'être conscient de ce qu'il mange. A cela s'ajoute un écran vidéo de 20 mètres de long où sont présentées en temps réel la liste des produits les plus vendus, ceux qui font l'objet de plus d'interaction et des informations sur la sécurité alimentaire, l'éthique et les valeurs, partagés par les consom'acteurs de la coopérative. Un espace restauration intitulé « Fiorfood Cibo & Incontri » ainsi que le service gratuit Coop Drive, permettant d'obtenir son panier deux heures après avoir passé commande, complètent l’offre.