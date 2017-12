Coop Angers French Tech, la Fox Team est en ordre de marche

Par l’intermédiaire d’un site web qui permet aux personnes intéressées de s’inscrire, la feuille de route est tracée et la nouvelle structure devrait voir le jour début 2018 avec l’installation de l’accélérateur de startups « Angers French Tech Numa » à la Wise’Factory située à coté du parc des expositions d’Angerts, dont les activités seront centrées sur l’IoT. Suivra l’installation dans les locaux de la Poste Centrale d’Angers, dans l’hyper centre d’Angers, d’un lieu de vie et de rencontre de plus de 3000 m2, à destination des entreprises innovantes de l’écosystème numérique angevin, un «» pour entreprises, mais aussi le siège de la coopérative.», souligne Michel Perrinet «».Et les projets ne manquent pas . En premier lieu : le maintien d’Angers et de ses activités digitales, sur la scène internationale. «» indique Corine Busson-Benhammou, Directrice des Relations Extérieures AngersFrenchTech. «g », poursuit celle qui n’a pas ménagé ses efforts, souvent dans l’ombre des élus locaux, pour que le WEF ait lieu à Angers.Autre projet intéressant et qui va dans le sens de la mobilisation générale des acteurs de l’économie numérique locale : le développement de 18 chaires académiques de recherche et d’enseignement avec les établissements angevins universitaires et les grandes écoles. «», conclut Michel Perrinet.L'inscription des membres est ouverte. Le tarif de l'adhésion va de 100 à 1000 €, selon que l'on est membre individuel ou entreprise, voire plus pour ceux qui souhaitent devenir partenaires.Pour en savoir plus sur cette coopérative, en comprendre les enjeux et s’y inscrire : coop.angersfrenchtech.com