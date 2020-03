Coronavirus : En Italie, des masques de plongée transformés en respirateurs

« Une des vertus de ce qui nous arrive en ce moment est bel et bien l’inventivité, face à l’adversité ».

Transformer des masques de plongée, type « snorkeling », ceux qui font le succès de l’enseigne Décathlon l'été venu, en respirateurs artificiels, pour compléter ceux des services hospitaliers dont manque cruellement notre voisin italien, on pourrait croire à une blague de mauvais goût. Le très sérieux quotidien Italien le Corriere della Serra , qui présente l’initiative, n’a pas pour habitude de diffuser des fausses nouvelles. Surtout en pareille circonstance.L’idée a d’abord germé dans la tête de Renato Favero, ancien médecin chef de l’hôpital de Gardone Vol Trompia, dans la province de Brescia, ville située en Lombardie, l’une des régions les plus frappée par la pandémie de Covid-19. «», souligne le quotidien milanaisPour mettre en pratique son idée, l’ancien praticien s’est rapproché des ingénieurs de la société Isinnova , une entreprise de Brescia qui dispose d’imprimantes 3D pour fabriquer les pièces nécessaires à la transformation du masque. «», raconte Alessandro Coraioli, ingénieur matériaux à Isinnova. «».Dans le cas présent il s’agit donc de transformer un produit grand public pour en faire un produit chirurgical utilisable par le corps médical, pour suppléer le manque d’appareillages respiratoires, afin de répondre à l’urgence des hôpitaux italiens. Chaque seconde compte et tous les moyens sont bons.Après avoir démonté le masque et fabriqué les accessoires permettant de le raccorder aux équipements hospitaliers, des prototypes ont été testés à l'hôpital de Chiari. «», précise Alessandro Coraioli. «». Cette fabrication a été lancée dans le cadre du FabLab Brescia Après avoir fait breveter les valves qui permettent la modification, «», les ingénieurs ont mis sur leur site web les instructions pour construire ce respirateur occasionnel. Sa conception et son utilisation restant libre afin que tous les hôpitaux puissent en profiter. Toutefois, les concepteurs précisent que cet appareil est une solution extrême, pour faire face à l’urgence. «», précise l’ingénieur d’Isinnova. D’ailleurs les patients qui acceptent l’utilisation de ce masque non certifié doivent signer une décharge.Thierry Cariou, Directeur immobilier d'Angers Decathlon, site proche de notre rédaction, que nous avons contacté, se félicite que cette initiative puisse soulager les patients italiens. «», déclare ce dernier qui avait déjà entendu parler de l'initiative italienne. «», conclut le directeur angevin.