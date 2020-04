Coronavirus : Smiile annonce la gratuité de son offre pour les collectivités

Ouvert à tous, Smiile est accessible gratuitement aux collectivités pendant la durée de la crise sanitaire liée au Covid-19 avec des fonctionnalités évoluées et pensées pour elle.



Et plus particulièrement : la publication d’actualités officielles et d’alertes en temps-réel (déclenchant l’envoi de SMS, emails et notifications mobiles à tous les inscrits du quartier ciblée ou de la ville), un système de gestion des remontées citoyennes et de sondages citoyens, un agenda local et la publication d’évènements spécifiques, une modération « premium » des échanges et des contenus par l’équipe Smiile et des profils personnalisés pour les équipes engagées.



« Le collaboratif et l’entraide de quartier ne pourront s’organiser efficacement en période de crise sans le soutien des villes et des pouvoirs publics », poursuit David Rouxel. « Le développement des pratiques collaboratives appelle à un maillage national et nécessite une action publique globale ». Et d’ajouter : « Pour être encore plus efficace, l’idéal consiste à anticiper les crises pour développer une communauté bien en amont dans une approche inclusive et résiliente ».



Mais si l’équipe de Smiile s’inscrit dans la solidarité citoyenne, laquelle fait partie des valeurs qu’elle défend, elle n’oublie pas pour autant qu’il faut préparer l’avenir et notamment la sortie de crise, en souhaitant que le maillage dont cette plateforme de partage et de mutualisation est porteuse soit inscrit dans toutes les feuilles de routes de l’ensemble de communes de France, après la conclusion des élections municipales.



« Il n’y a plus d’excuses pour se priver de telles dynamiques », conclut le fondateur de ce réseau social français. « La technologie est mature, Smiile y travaille depuis plus de 6 ans, et la prise de conscience des citoyens est massive. Ensemble, faisons émerger de nouvelles formes de solidarité et réinventons l’entraide locale ».