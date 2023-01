Sécurité : les organisations interdisent TikTok. Devriez-vous faire de même ?

Le fait est que TikTok collecte en grande partie les mêmes données que d'autres applications populaires, en particulier celles qui veulent offrir une expérience personnalisée. La différence réside dans le fait que TikTok appartient à la société chinoise ByteDance, qui doit se conformer à la législation chinoise. L'un des textes de loi qui suscite l'inquiétude est la loi sur le renseignement national chinois introduite en 2017. Cette loi stipule que « toute organisation ou tout citoyen doit soutenir, aider et coopérer avec le travail de renseignement de l'État conformément à la loi. » En termes plus simples, toute organisation basée en Chine est censée partager des données avec le gouvernement chinois si cela est considéré comme une question de sécurité nationale.



Dans cette optique, pensez à la pléthore de données que TikTok collecte sur les appareils sur lesquels il est installé, comme la marque et le modèle de l'appareil, la version du système d'exploitation (OS), l'opérateur mobile, l'historique de navigation, les applications installées, les noms et types de fichiers, les schémas ou rythmes de frappe, les connexions sans fil et la géolocalisation… La politique de confidentialité de TikTok décrit la collecte et l'analyse des informations personnelles identifiables (PII) des utilisateurs et des données recueillies auprès d'autres sources. Il peut s'agir de l'âge, de l'image, des contacts personnels, de l'état des relations, des préférences et d'autres données recueillies par le biais d'une fonction d'authentification unique (SSO) qui permet aux utilisateurs de se connecter à TikTok à partir d'autres plateformes.



La géolocalisation à elle seule peut constituer un problème de sécurité nationale. C'est pourquoi aux États-Unis, l'U.S. Navy et d'autres organisations militaires ont déjà interdit TikTok, et maintenant d’autres suivent le mouvement. En outre, on s'inquiète de savoir si le gouvernement chinois pourrait influencer le contenu que les occidentaux voient. Qu'il s'agisse de produire du contenu lui-même ou de modifier l'algorithme, nous avons tous vu l'influence que les médias sociaux peuvent avoir sur le discours public, y compris la politique. En ayant un lien plus direct avec TikTok, le gouvernement chinois pourrait avoir un impact plus direct sur les utilisateurs que la façon dont la Russie a utilisé Facebook pour interférer dans les élections américaines passées.