Covoiturer : oui, mais sans sacrifier ma liberté

L’application Govoit est la seule au monde à utiliser le fractionnement des trajets afin de répondre à la fois aux exigences des passagers et des conducteurs.Pour cela, il suffit que les utilisateurs indiquent, au moment où préalablement au déplacement à effectuer, l’adresse de destination de leur trajet (le point de départ est, par défaut, celui où l’utilisateur se situe) puis, leur qualité (passager ou conducteur).L’application Govoit transmet alors aux passagers, sur leur smartphone, la liste des différentes combinaisons possibles de véhicules leur permettant d’effectuer leur trajet de porte-à-porte en classant, en tête de la liste, la combinaison dont la durée la plus courte.Une fois leur choix confirmé, un message est envoyé aux conducteurs de la combinaison.Bien évidemment, les combinaisons peuvent évoluer, en temps réel, en fonction des aléas de la circulation. L’application Govoit se distingue ainsi de toutes les offres de covoiturage conventionnel.Enfin, cerise sur le gâteau, tout en aboutissant pour le passager, à un prix de trajet au plus égal à celui de transport en commun pourtant largement subventionné, le Govoiturage permet aux conducteurs d’amortir plus fortement leur frais de déplacement qu’avec tout autre alternative.Partager son véhicule est une alternative qui permet de réduire le coût toujours plus lourd de la voiture dans le budget familial. Malheureusement, pour les trajets du quotidien, qui sont de courte distance, le covoiturage traditionnel est inefficace pour répondre à la fois aux exigences contradictoires des passagers et à celles conducteurs et aux contraintes fortes en résultant.De ce fait, même les engagements pris entre collègues de bureau et/ou avec des voisins sont rapidement abandonnés pour aboutir rapidement à nouveau à l’autosolisme.Fort heureusement, grâce à la maitrise du traitement, en temps réel, de grands volumes de données géolocalisées, le Govoiturage est capable de pérenniser un partage optimisé le taux d’occupation des véhicules dans l’intérêt des utilisateurs mais aussi de l’ensemble de la population.