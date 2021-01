De plus en plus de français s’installent à la campagne pour télétravailler

Pour les télétravailleurs français, le principal avantage du travail à distance réside dans la possibilité d’utiliser de manière productive le temps qu'ils consacraient avant à leurs déplacements domicile-travail (51%), notamment dans les grandes agglomérations. Mais d’autres facteurs positifs s’ajoutent à ce chiffre et notamment la réduction du stress lié au déplacement, un impact carbone moins important grâce à réduction des déplacements automobiles, une meilleure concentration au travail du fait d’un environnement plus calme et la possibilité de consacrer plus de temps à leur famille.



De manière globale, 47% des personnes sondées estiment que leur niveau de productivité est plus élevé lorsqu'ils travaillent à la maison que lorsqu'ils sont au bureau.



La crise sanitaire et la crise économique qui en découle bouleverse de toute évidence la vie des personnes en activité. 46% déclarent qu'ils seraient susceptibles d'envisager de quitter la ville pour habiter en une zone rurale dès lors qu’ils peuvent remplir leur rôle avec flexibilité.



Et l’on s’en serait douté, les raisons invoquées pour quitter une résidence urbaine sont essentiellement liées à la qualité de vie et à la possibilité de délivrer la même qualité de travail quel que soit le lieu de résidence. Les trois quarts de ceux qui envisagent ce changement estiment qu'une zone rurale offrirait un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, estimant qu'ils pourraient tout aussi bien exercer leur métier depuis n'importe quel endroit. Et 39% sont déjà passés à l’acte ou prévoient de le faire. Certains (52%) accepteraient même une réduction de salaire dès lors que leur entreprise accepte qu’ils travaillent à distance, après la crise. C’est donc un nouveau mode de vie qui est en train de s’installer dans lequel les possibilités de connexion ne sont pas étrangères.



Si le sondage ne le précise pas, le télétravail n’est pas la panacée pour bon certains travailleurs distants, puisque le contact physique avec les autres leurs manquent. Mais des aménagements peuvent être étudiés avec notamment des retours à l’entreprise, un ou plusieurs jours par semaine, pour se réunir et faire le point. Ça passe aussi par un aménagement du domicile du télétravailleur, pour pouvoir s’isoler afin de se concentrer, fournir le matériel et assurer la sécurité informatique des connexions.



« À la lumière de ces résultats, les entreprises doivent repenser leurs stratégies RH et envisager de nouveaux modèles qui leur permettent de gérer les ressources de manière flexible pour pouvoir à la fois attirer les meilleurs talents et faire face au contexte imprévisible dans lequel nous tendons à évoluer », déclare Karine Calvet, Directrice générale de Citrix France.



Mais ce que révèle cette enquête c’est que le développement des zones urbaines tel que décrivait les experts de la Smart City, pourrait bien changer. Le coronavirus rétablissant l’équilibre ville-campagne. « On réalise maintenant que grâce à la technologie adéquate, les avantages qu’elles présentaient peuvent finalement être contrebalancés par des modèles de travail flexibles plus bénéfiques pour tous », conclut Karine Calvet .