Déconfinement : des cartes interactives pour calculer votre périmètre légal de déplacement

Annoncé jeudi dernier par le Premier ministre, Edouard Philippe et très attendu par l’ensemble des français, le confinement mis en place le 17 mars est levé sur l’ensemble du territoire depuis le lundi 11 mai. « C’est une nouvelle étape dans la lutte contre l’épidémie et une bonne nouvelle pour la France et les Français », s’est réjoui le chef du gouvernement, tout en annonçant « qu’il sera possible de sortir librement dans la rue sans attestation, mais dans une limite de de 100 km autour de sa résidence ». Cette limitation est déterminée, non pas par la distance parcourue, mais à « vol d’oiseau » a ajouté le Ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. Une méthode qui permet parfois d’aller plus loin qu’en calculant la distance par la route.



Plusieurs systèmes tant sur ordinateurs que sur mobile permettent de calculer ce rayon d’action, en indiquant l’adresse de son domicile. Si ce rayon s’étend bien au-delà d’un département, le Premier ministre a précisé que la circulation restait libre à l’intérieur d’un même département, quelle que soit la distance d’un point à un autre. Plus d’attestation dérogatoire, pour justifier de sa sortie, comme c’était le cas pendant la période de confinement, mais un justificatif de domicile à portée de main, à présenter lors des contrôles de police. Un document qui devra obligatoirement accompagner l’attestation nécessaire à ceux qui, pour motif familial impérieux ou professionnel, souhaitent dépasser ce rayon d’action.



Dès lors, comment calculer précisément ce périmètre légal, sans risque l’amende de police en cas de contrôle, sachant que celle-ci, comme la précédente est fixée à 135 euros ? Plusieurs outils interactifs, conçus par des développeurs ou proposés par les services de l’Etat, permettent de calculer facilement ce périmètre.