Déconfinement : le Club des Vélos et Territoires veut remettre la France en selle

« Nous proposons donc d’investir massivement dans l’innovation vélo afin de réconcilier progrès et sobriété »

Si la dernière intervention du Président Macron, concernant un second déconfinement progressif, est loin d’être claire pour tout le monde, il en ressort que désormais les citoyens auront un peu plus de liberté dans leurs déplacements, tant pour le travail que les loisirs. Pour ces derniers ils pourront circuler dans un rayon de 20 km pour une durée de 3 heures, auxquels s’ajoutent les déplacements professionnels, pour raison médicale ou administrative, au moins jusqu’au 15 décembre prochain.Dans tous les cas, le vélo qui s’est déjà révélé, lors du premier confinement, comme l’outil de déplacement le plus adapté aux mesures de distanciation physique, est plus que jamais à prendre en considération.», précisent le Club des Vélos et Territoires et les acteurs du vélo, parmi lesquels la Fédération Française de Cyclisme, la FUB ou encore Greepeace et d’autres impliqués dans l’amélioration de la circulation en ville et le respect de l’enviromment et qui proposent, dans le cadre d’une tribune, des pistes d’actions concrètes pour permettre au panel le plus large possible de citoyens d’accéder à la solution vélo.», ajoutent les acteurs du vélo, qui rappelent qu’en plus d’être écologique, le vélo apporte aussi des bienfaits en matière de santé.Reste maintenant à savoir comment agir concrètement ?», déclarent unanimement les acteurs du vélo. «».En effet, si le vélo se développe très rapidement dans les métropoles, le potentiel est loin d’être atteint dans les villes moyennes et au-delà. A terme, chaque territoire doit pouvoir se reconnaître dans un de ces projets pilotes, afin de réaliser que quand on y met les moyens, nos concitoyens adoptent massivement le vélo.Mais une fois la pandémie passée, ce que l’on ne peut qu’espérer, il faudra remonter la pente sur le plan économique et social. Et si celle-ci risque d’être raide, il ne faut pas forcément envisager l’acquisition d’un vélo à assistance électrique, dont le prix reste élevé, mais plutôt sortir son vieux vélo et le faire faire réparer, voire acheter un vélo d’occasion.», avancent les acteurs du vélo. Si le dispositif « Coup de Pouce Vélo », lancé lors du premier déconfinement et qui permet de bénéficier d’un avoir de 50 euros pour faire réparer son vieux vélo, rencontre un grand succès, les acteurs demandent au gouvernement de le reconduire pour 2021, en appuyant sur le fait que celui-ci a tout de même créé quelques 500 emplois, «».Pour l’association et les signataires de la tribune, «».Mais les acteurs du vélo vont encore plus loin, en proposant et ce n’est pas une mauvaise idée, que les nombreux emplois industriels, inévitablement détruits par la crise économique, consécutive à la crise sanitaire, soient reconvertis dans le cycle et dans son innovation.», appuient les signataires de la tribune.Si l’utilisation des vélos, en cycle urbain comme dans les zone rurale par la mise en place de véritables plans vélos, en collaboration avec les entreprises et collectivités, les acteurs du cycle proposent que des moyens soient donnés aux employeurs pour qu’ils puissent installer des places de stationnement sécurisé, au sein même des entreprises.(programme de financement d’abris vélos et actions de sensibilisation – NDLR)».Enfin les acteurs de cette tribune, terminent en appelant à regarder vers les plus jeunes avec la multiplication des séances d’information et d’apprentissage sur le « savoir rouler à vélo ». «», concluent les signataires de cette tribune.