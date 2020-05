Déconfinement : le vélo urbain, grand gagnant de la crise sanitaire

« C’était absolument inimaginable avant et aujourd’hui en un clin d’œil, ces axes sont devenus cyclables ».

Les associations qui militent pour les déplacements à vélo en centre-ville plutôt qu’en voiture, n'en croient pas leurs yeux. Après 8 semaines de confinement les français retrouvent la liberté au guidon d’une vélo flambant neuf ou ressortent celui qui utilisent habituellement pendant les vacances, pour se rendre au travail. Plus de vélo et moins de voitures, le climat ne s’en plaindra pas et les habitants des villes non plus. Seule ombre au tableau : les villes ne sont pas toujours aménagées pour répondre à cet afflux de cyclistes casqués et masqués pour certains.», analyse Dominique Riou, chargé d’études au département Mobilité Transport de L’Institut Paris Region. «De son côté, le président de la Fédération des usagers de la bicyclette, Olivier Schneider, s'enthousiasme pour ce nouvel élan au micro de France 2 : «. » En 2019, le nombre de vélos qui circulait dans les rues de Paris, a bondi de 54%. «», poursuit Olivier Schneider.Respectueux de la distanciation sociale et de surcroit écolo, le vélo est considéré comme le moyen de locomotion phare de la sortie de confinement, plus rassurant que les transports en commun où le risque d’approcher une personne infectée est nettement plus grand.», commente sur le site de 20 Minutes, Pierre-Louis, 28 ans, cycliste et automobiliste à Paris. «. » Des propos qui raviront Anne Hidalgo, la maire de Paris qui prêche pour moins de voiture dans la capitale.Pour Stein van Oosteren, porte-parole du collectif Vélo Ile-de-France , c’est un changement spectaculaire. «» » Magie de la crise sanitaire et de ses contraintes «», ajoute Stein van Oosteren. «». Convaincu que ces aménagements vont démocratiser le vélo en Ile-de-France, le militant espère que ces pistes, dont certaines sont construites avec des séparateurs béton, survivront au covid-19. Lui et les membres du collectif auront désormais des arguments.Et toutes les grandes villes, Montpellier, Rennes, Nantes, Toulouse, Lyon, Lille et bien d'autres s’y mettent, en lançant à la hâte leur propre plan vélo et en construisant des pistes cyclables temporaires. «(adjoint au Cadre de vie – NDLR)», écrit Martine Aubry, maire, dans un tweet à l’attention des habitants de la métropole lilloise.Pour chaque collectivité, le but est simple : il s’agit de limiter les flux dans les transports en commun pour les premiers jours du déconfinement. Plus il y a de vélos, moins il y aura de contacts entre piétons sur les trottoirs, dans les bus, dans les métros. «» déclare à son tour Elisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire. «».