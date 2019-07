Des navettes NAVYA autorisées sur route ouverte au Japon

A ce jour 19 pays ont autorisé les Autonom® Shuttles à circuler sur route ouverte sur leur territoire parmi lesquels (FTSA (Finlande), LTA (Singapour), MDDI (Luxembourg), MFK (Liechtenstein), MTES (France), NTC (Australie), OFROU (Suisse), RDW (Pays-Bas), SAAQ (Canada), SPF M&T (Belgique), STA (Suède), TÜV Austria (Autriche), TÜV Hessen & Rheinland (Allemagne). Le Japon s’ajoute à cette liste prometteuse pour l’entreprise française.



Crée en 2014 à Villeurbanne (Lyon) avec le support de Robolution Capital, fonds d'investissement géré par 360 Capital Partners, NAVYA s’impose comme le leader français des systèmes de conduite autonome. Avec plus de 270 collaborateurs en France (Paris et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA conçoit, fabrique et commercialise une gamme de véhicules autonomes, sans conducteur, et électriques, qui combinent au plus haut niveau les technologies robotiques, numériques et automobiles.



Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre sur le marché et en service des solutions de mobilité autonome avec notamment la navette AUTONOM® SHUTTLE, lancée en septembre 2015 et qui constitue le principale axe de développement de l’entreprise. Cette navette peut transporter 15 personnes sans conducteur à bord. Plus de 115 exemplaires ont été commercialisés au 31 décembre 2018, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie, et le robot-cab AUTONOM® CAB, présenté en novembre 2017, dont les premiers essais routiers vont prochainement démarrer.