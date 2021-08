Des podcasts pour accompagner les automobilistes vers une mobilité responsable

Conscient d’être une partie du problème de la pollution environnementale et donc une partie de la solution, Volvo Car France propose depuis le 16 juin dernier une série de podcasts inédit à destination des adultes comme des enfants pour les éclairer sur les défis contemporains de la transition énergétique. « En voiture vers le futur » décrypte ainsi les évolutions et révolutions que vont connaître les transports en général et l’utilisation de la voiture en particulier afin de répondre à l’impératif d’un monde plus durable et accompagner le plus grand nombre vers une « mobilité responsable ».Ces fichiers sonores particulièrement agréables, peuvent s’écouter en famille, à l’heure du goûter ou bien en voiture sur la route des vacances. Ils permettent à chacun, que l’on propriétaire d’un véhicule Volvo ou non, d’avoir les clés pour comprendre et réfléchir ensemble au monde de demain ! Dans tous les cas cette initiative permet de prendre conscience des problèmes engendrés par l’automobile au sens large et démontre que les constructeurs nordiques sont souvent en pointe, en la matière.