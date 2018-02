Digiprize : L'ESSCA révèle les talents digitaux 2018

Pour les organisateurs, l’ESSCA School of Management et son Institut du Marketing Digital, la cinquième édition du challenge Digiprize est un véritable succès. 800 jeunes, issus de plus de 140 écoles dans le monde, ont manifesté leur intérêt et au total, ce sont 219 projets qui ont été déposés. Le jury composé pour l'occasion n'en a retenu que 14. C'est surtout une jeunesse créative et inspirée à ce prix désormais très couru.», commentait Samir Ayoub, Directeur Général du Groupe ESSCA, lors de la remise des prix, mardi dernier, au Théâtre de la Tour Eiffel, à Paris. «» a poursuivi le Directeur Général, tout en donnant rendez-vous l'automne prochain pour la 6e édition.», entièrement dédiée à la montagne.. «», expliquent les deux étudiants entrepreneurs. Avec cette application, le forfait de ski sera dématérialisé, des réservations d’équipements et des cours de ski seront proposés, ainsi que des analyses de performance en direct ou encore un plan des pistes interactif, pour localiser des amis, créer des itinéraires et afficher l’affluence en temps réel aux remontées mécaniques. «». Les deux gagnants s'envoleront pour San Francisco (USA) afin d'aller à la rencontre d’entrepreneurs et de professionnels du digital., une application née en 2016, destinée aux personnes qui accompagnent les malades souffrant de longues maladies. «», expliquent Alexandre Berry, Matthieu Dupont et Laure Behar, les concepteurs. «». Tous les trois s'envoleront vers Shanghai.. «» expliquent Mélanie Ponsar, Flora Limpalaer et Axelle Rey. «». Pour cela, Immo'Green propose d’installer sur les toits ou aux pieds des immeubles des parterres de plantes. Un générateur récupèrera l’électricité issue de la photosynthèse des plantes afin d'alimenter les parties communes d’un immeuble. Si le concept existe déjà, il est expérimental et ne peut faire fonctionner qu'une lampe pendant quelques heures. Le trio veut aller plus loin, en adaptant le concept aux villes.