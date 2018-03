Dijon Métropole, le premier vrai territoire intelligent français ?

Avec un réseau de 140 kilomètres de fibre optique, déployé sur les 24 communes de son territoire, un service optimisé de transports en commun, un pilotage centralisé de ses équipements et un projet global tourné vers l'écologie et l'environnement, Dijon Métropole, 260 000 habitants, va désormais faire jeu égal, en matière d'intelligence urbaine avec des villes comme Paris, Lyon ou encore Toulouse. Selon le mouvement des acteurs du dynamisme de l'économie française, LetsgoFrance, Dijon s'annonce comme le premier territoire qui pourrait être considéré comme vraiment « smart ».



Si les villes qui s'investissent dans la démarche de villes intelligentes sont de plus en plus nombreuses, tant en France que dans le reste du monde, « Dijon est sans doute en train de franchir une nouvelle étape dans la concrétisation des smart cities avec, cerise sur le gâteau, une équipe de projet 100 % française », déclare le mouvement « LetsgoFrance » sur son site web.



Bouygues Energies & Services, Citelum (filiale du groupe EDF), Suez et Capgemini se sont vus attribuer en septembre dernier un contrat pour la réalisation et la gestion d’un hyperviseur urbain, qui connectera entre elles les 24 communes de la métropole et qui rendra la métropole dijonnaise encore plus efficiente en matière de gestion de l'énergie, de mobilité et de sécurité urbaine.



Si chaque ville investie dans cette démarche rivalise désormais d'ingéniosité et de créativité, il semble bien que la métropole urbaine de Dijon a pris une longueur d'avance. En effet, à partir de la fin de l'année, l'ensemble de ses équipements (éclairage public, feux de circulation, véhicules municipaux, vidéoprotection, bornes d’accès au centre-ville, panneaux d’information, gestion de l’eau et des déchets, maintenance des bâtiments publics…), seront gérés 24/24 depuis un centre de supervision et de commandement unique et partagé avec les 24 communes du territoire. « La métropole et la ville de Dijon conçoivent et imaginent la métropole du futur, intelligente et connectée. Ce poste de commandement va permettre d'optimiser et mutualiser les équipements urbains afin de faciliter la gestion de l'espace public », souligne l'ancien ministre François Rebsamen, Maire de Dijon, et Président de Dijon Métropole .